Pool gesucht: Rat mal, wer zum Schwimmen kommt?

Wer Forschung hautnah erleben möchte, kann beim Projekt „AmphiBiom“ mitwirken und im eigenen Garten einen „Pool“ für Wechselkröten und andere Arten bauen. Für ein Teichpaket bestehend aus Teichschale inklusive Equipment und Bauanleitung kann man sich jetzt bewerben.

Der Tiergarten Schönbrunn wird einmal mehr zum Hotspot für heimische Amphibien. Grund dafür ist das Citizen Science Projekt „AmphiBiom“ der Universität für Bodenkultur Wien. Im Rahmen des Projekts sollen österreichweit rund 300 neue Kleingewässer für Wechselkröten und andere Arten geschaffen und deren Besiedelung erfasst werden.

Für diesesProjekt werden „Mini-Pools“, etwa ein Quadratmeter große Kunststoff-Teichschalen, an geeigneten Orten in privaten Gärten eingegraben und über zwei Jahre hinweg kontrolliert. „Aufgrund des Verlusts ihres natürlichen Lebensraumes sind immer mehr Tiere auf Refugien in besiedelten Gebieten angewiesen. Der Tiergarten fungiert als Biotop für viele heimische Arten – auch für Amphibien, die vor allem zur Fortpflanzung fischfreie Laichgewässer benötigen“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Ein Pool für den Garten

Wer Forschung hautnah erleben möchte, kann bei dem Projekt selbst mitwirken und sich für ein Teichpaket bestehend aus Teichschale inklusive Equipment und Bauanleitung für den eigenen Garten bewerben. Das Video zum fachgerechten Eingraben und zur Beprobung der Teiche wurde im Tiergarten gedreht, wo zwei Teichschalen Wechselkröten und Co. künftig zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten bieten.

Nach dem Einsetzen der Teichschalen sollen die Teilnehmer ab dem Frühjahr 2024 über die projekteigene App „AmphiApp“ im Zwei-Wochen-Rhythmus Eingaben zum Teich und zu dessen Bewohnern machen. Damit unterstützt man nicht nur die Erforschung, von wem dieser neue Lebensraum genutzt wird, sondern helfen auch mit, das Wechselkrötenvorkommen österreichweit zu erfassen.

Jetzt bewerben

Bewerbungen sind bis Mitte November unter www.amphi.at/anmeldeformular möglich. Weitere Infos zum Projekt und zur Betreuung der Teiche finden Sie unter: www.amphi.at