Post transportierte bis zu 1,3 Millionen Packerl am Tag

Die Post bringt bekanntlich allen was – und auch das vergangene Jahr haben die Postlerinnen und Postler eine wahre Paketflut bewältigt. War zwar im ersten Halbjahr aufgrund von Teuerung und Ukraine-Krieg ein Rückgang der versendeten Packerl zu spüren, wurden im zweiten Halbjahr wieder deutlich mehr Pakete verschickt.

Zuwachs

Insgesamt hat die Post 182 Millionen Pakete transportiert. Das machte am Tag durchschnittlich 600.000 Pakete österreichweit. Damit erreichte das Logistikunternehmen 2022 das Niveau des Vorjahres. 2021 war vor allem durch mehrere Lockdown gezeichnet, was zu einem extremen Anstieg des Online-Handels führte. Aufgrund von Teuerung und der wieder offenen Geschäfte gingen die Paketmengen im ersten Halbjahr um 5 Prozent zurück. Der Trend kehrte sich in der zweiten Jahreshälfte um und die Post verzeichnete einen Zuwachs von rund 2 Prozent. Im Dezember stieg die Packerl-Zahl an mehreren Tagen auf über eine Million Pakete. Der Tageshöchstwert wurde mit 1,3 Millionen transportierten Paketen erreicht.

Für das Jahr 2023 rechnet man mit einer fortsetzung des Trends und mit steigenden Paketmengen im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

„Im vergangenen Jahr ist unser Investitionsprogramm voll zum Tragen gekommen. Wir haben diese Paketmengen nicht nur mit höchster Qualität verarbeitet und unsere Laufzeitversprechen eingehalten, sondern durch zusätzliche Kapazitäten auch für eine Entlastung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesorgt.“, erklärt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.