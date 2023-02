Prominenter Krapfenverkauf für den guten Zweck

Mehr als 300 köstliche Krapfen wurden gegen eine freiwillige Spende, zugunsten der Make-A-Wish Foundation Österreich, an große und kleine Schleckermäulchen verkauft.

Herzenswunsch

Die Make-A-Wish Foundation Österreich ist seit April 1997 in Österreich aktiv und erfüllt Wünsche schwerstkranker Kinder zwischen 3 und 18 Jahren. Um weiterhin Wünsche erfüllen zu können, ist die Stiftung auf Spenden angewiesen und veranstaltet deshalb immer mal wieder kleinere Events um ebendiese zu lukrieren.

Prominente Hilfe

In Kooperation mit dem Steigenberger Hotel Herrenhof, lud die Make-A-Wish Foundation Österreich vergangenen Dienstag VIPs wie Make-A-Wish Botschafter Alfons Haider und Uschi Pöttler-Fellner sowie Germany’s Next Topmodel Gewinnerin Lou-Anne, Dompfarrer Toni Faber, Model Tanja Duhovich, Sängerin Missy May, Schauspielerin Susanna Hirschler und die Weltmeister der Mentalmagie Anca & Lucca zum Krapfenbacken in das besagte Hotel. Anschließend ging es nach draußen um die Köstlichkeiten an den Mann, beziehungsweise, an die Kinder zu bringen. Diese konnten die Krapfen dann mit Schokoglasur, Marshmallows, Streusel oder klassisch mit Puderzucker verzieren und gleich vor Ort verputzen. Für die Großen gab es ein Gläschen Sekt von Schlumberger.

„Vielen herzlichen Dank an Elisabeth Perwanger (General Manager Steigenberger Hotel Herrenhof) und ihrem tollen Team, dass uns dank zahlreicher Initiativen im vergangenen Jahr mit über 15.000 Euro unterstützt haben.“ so Birgit Fux, Geschäftsführerin Make-A-Wish Österreich.