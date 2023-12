Prost und Prosit: Die passenden Getränke zum Feste

Ob Weihnachten oder Silvester – Diese Feste muss man feiern. Wine+Partners hat dazu eine kleine Auswahl der dazu passenden Getränke zusammengestellt.

Alle Jahre wieder gibt es im Dezember gleich zwei gute Gründe mit Familie und Freunden zu feiern. Mit ersteren zu Weihnachten mit zweiteren den Jahreswechsel. Neben kulinarischen Köstlichkeiten darf dabei aber auch die Wahl der passenden Getränke nicht zu kurz kommen. Wine+Partners haben dafür das Richtige ausgesucht.

SEKT:

NOUVAUX von der deutsch-französischen Sektmanufaktur Vaux

Nouvaux ist die pure Leichtigkeit mit gleichzeitig ganz viel Geschmack. Die Unkompliziertheit dieses einzigartigen Getränks springt über und ist somit perfekt für die Momente, wo Menschen mit Freude, Lust und Leidenschaft zu einem ganz besonderen Moment zusammenkommen – eben zu Weihnachten! Passt perfekt als Aperitif. Das Beste kommt zum Schluß: Nur 2,0% Alkohol und sehr wenig Kalorien. Nouvaux, 16 Euro, zum Shop: https://www.schloss-vaux.de/produkt/nouvaux/

Riesling Sekt Brut, Gut Hermannsberg

Perlen fürs Fest. Es gibt viele die behaupten, aus Riesling könne man keinen großen Sekt machen. Zu anspruchsvoll sei die Rebsorte. Bei Gut Hermannsberg jedoch ist Sekt ein Hauptakteur am Weingut, denn das besondere Klima der Oberen Nahe fördert Frische, Finesse und Säurestruktur in den Trauben. Hinzu kommt die unvergleichliche Mineralität und Eleganz der Lagen von Gut Hermannsberg. Das Ergebnis ist ein Riesling Sekt Brut mit attraktiver Balance aus Apfel- und Zitrusaromen mit einer dezenten Cremigkeit aus der Reifung. Ein langanhaltender Trinkgenuss mit fruchtiger Frische und lebendiger Säure. Dieser Sekt bereitet viel Genuss zu Fischgerichten, als auch solo. Seine Leichtigkeit und Frische spricht jeden an, der leichtfüßige Champagner mag. Riesling Sekt Brut, Gut Hermannsberg, 18,90 Euro, zum Shop: https://www.gut-hermannsberg.de/produkt/sekte/riesling-sekt-brut?&jahrgang=4Riesling

Brut Rosé Reserve, Weingut Langmann

Die Schilchertraube „Blauer Wildbacher“ hat mir ihrer frischen Säure die perfekten Voraussetzungen für anspruchsvolle Sekte mit Terroir-Charakter. Aromen von reifen, dunklen Beeren und Lakritz werden von einer frischen Brise begleitet. Prickelende Eleganz! Mit dieser „Perle“ lässt sich das Festtagsmenü gebührend einläuten. Die Winzerin Verena Langmann empfiehlt dazu Rote Rüben aus dem Ofen, garniert mit Schaffrischkäse, frischen Kräutern, angebratenen Walnüssen, mit bestem Olivenöl mariniert. Brut Rosé Reserve, Weingut Langmann, 21 Euro im Shop: https://www.weingut-langmann.at/produkt/brut-rose-sekt/

WEISSWEINE:

RIED STEINPERZ, Weingut Doktor Wunderer

Ein Grüner Veltliner wie aus dem Bilderbuch. Ried Steinperz ist ein vielschichtiger Speisebegleiter mit wunderbar reifer Aromatik, pikanter Würze, feinem Volumen und über allem schwebt ein faszinierender Hauch von Frische. Ob Weihnachtsgans, Wild oder Fisch, Ried Steinperz wird rezeptfrei vom Arzt empfohlen und begeistert ohnehin jeden Menü-Gang. Denn alles, was vom Weingut Doktor Wunderer kommt, ist leicht, frisch, harmonisch und strahlt auf jedem Tisch. Ried Steinperz, 26 Euro, zum Shop: https://doktorwunderer.at/shop/

Sauvignon Blanc Ried Grubthal 2020, Weingut Muster.Gamlitz

Dieser Wein ist nichts für Langweiler, denn die vibrierende Mineralität der Riede sorgt für Spannung im Glas. Ein Wein für Liebhaber:innen von Vielschichtigkeit und Präzision, einer vegetabilen Aromatik, jeder Menge Frische begleitet von schwarzen Johannis- und Stachelbeeren, Szechuanpfeffer und einem eleganten Säurebogen. Vielleicht der beste Grubthal Sauvignon Blanc, den es je gab! Food-Pairing Tipp des Winzers: Kohlrabi in der Salzkruste – die salzige Komponente des Gerichts spielt wunderbar mit der Mineralik des Weins. Sauvignon Blanc Ried Grubthal 2020, 44 Euro, zum Shop: https://www.muster-gamlitz.at/shop/weine/#!sauvignon-blanc-ried-grubthal-2020

ROTWEINE:

Monteti 2017, Weingut Tenuta Monteti

Südliche Toskana, wildromantisch und direkt am Meer. Das traumhafte Weingut von Eva Baratta und Javier Pedrazzini liegt in der Maremma und produziert Weine, die so ganz anders sind als die Weine aus der klassischen Toskana. Der Monteti ist das Flaggschiff der Tenuta. Ein vollmundiger harmonischer Wein mit feinsten Tanninen, Cassis, Zwetschken, Holunderbeeren, Tabak, Kakao, Vanille und schwarzen Kirschen – offenherzig und sehr elegant. Passt hervorragend zu allen Varianten von Rind und Wild – am besten zu Filetsteak mit gebackenen Orangen. Monteti 2017, 41 Euro, zum Shop: https://www.wein-handlung.at/produkt/monteti-pv-cf-m-igt-toscana-2017-95-p-falstaff/

Ried Kleincsater 2019, Weingut Stubits

Spricht man die Winzerin auf diesen Jahrgang an, reagiert sie sofort mit einem „Wow“. Normal ist sie bescheidener, doch dieser Wein stimmt sie besonders stolz. Er ist genauso, wie er sein soll: frisch, fruchtig, leicht und herrlich würzig. Sein intensiver Duft nach Kräutern und saftige Anklänge von dunklen Beeren und Veilchen machen diesen eleganten Wein zum vorbildlichen Botschafter seiner Herkunft und zum perfekten Begleiter zu Gebratenen Gänsekeulen mit Rotkraut und Rosenkohl. Ab Hof 21 Euro, https://stubits.at/wein/81ef3/ried-kleincsater-blaufraenkisch

Ried Kirchweingarten Zweigelt 2021 1ÖTW, Weingut Gerhard Markowitsch

Der Zweigelt Ried Kirchweingarten 2021 1ÖTW des Göttlesbrunner Spitzenwinzers Gerhard Markowitsch bewegte den Kritiker Stuart Pigott zu Lobeshymnen und sensationellen 94 Punkten. Stuart Pigott beschreibt ihn als „großartig“, er sei von „seltener aromatischer Komplexität und Geschmeidigkeit“ und habe ein besonders gutes Reifepotenzial. Vielschichtig und spannend ist dieser Wein. Schwarze Beeren im Duft, dazu eine kräftige Würzigkeit, Saftigkeit mit Fruchtsüße und eine samtige Tanninstruktur. Ein besonderer Begleiter zu geschmorten Festtagsgerichten. Ried Kirchweingarten Zweigelt 2021 1ÖTW, 33 Euro, zum Shop: https://www.markowitsch.at/wein/ried-kirchweingarten-2020-1oetw-duplicate-1/

Nebbiolo d’Alba 2021, Weingut RÈVA

Das noch recht junge Weingut aus Monforte d’Alba im Piemont sorgt momentan für Furore. Sich selbst bezeichnen sie als „Neoklassiker“ Winzer, die die Eleganz, Harmonie und Reinheit im Wein suchen, allerdings mit einer neuen Geisteshaltung und einem zeitgenössischen Wunsch zu experimentieren. Der Nebbiolo d’Alba, also die Hauptrebsorte der Region und Basis für Barolo und Barbaresco, leuchtet im Glas hellrot. In der Nase und am Gaumen findet man dunkle Sauerkirschen, Tabak und der sehr typische Geschmack nach getrockneten Rosenblättern und Zartbitterschokolade. Ideal für die kalte und nebelige Adventszeit und passend zu Wild- und dunklen Fleischgerichten. Nebbiolo d’Alba 2021, 21 Euro, zum Shop: https://trinkreif.at/kategorie/neue-weine/weingut-reva-aus-monforte-dalba/#Weinliste

BIER:

Wimitz Sonnwendbock, Wimitz Bräu

Ein bernsteinfarbenes, untergäriges Bio-Bockbier mit 7,3 % vol., dessen dezenter Duft nach Karamell und Honig sowie sein Malzgeschmack hervorragend zur Adventzeit passen. Das engagierte Team der Kärntner Privatbrauerei Wimitz-Bräu setzt auf Selbstversorgung, daher wird seit 2014 die Bio-Gerste auch selbst angebaut. Der perfekte Match zu den Unabhängigen Privatbrauereien Österreichs: 100 % unabhängig, 100 % konzernfrei. Es passt u.a. zu karamellisierten Krautfleckerln. Wimitz Sonnwendbock, 35,05Euro/12 x 0,33l https://wimitzbraeu.com/produkt/wimitz-sonnwendbock/

Let’s Go Bananas, Birol

Bierol vereint ein Team von Grenzgängern, On-The-Edge-Brewern und unabhängigen Kreativ-Könner:innen. Sie sind das Gegenteil von Mainstream, total regional und konzernfrei. Das dunkle, vollmundige Weizenbock mit Rohkakao (6,3 % vol.), dessen zugefügte Hefe das Isomylacetat (Bananenaroma) fördert, schmeckt nach dunkler Schokolade mit einem fruchtigen Touch. Köstlich sowohl zu deftigem Wildschweinbraten als auch zu weihnachtlichen Desserts. Let´s Go Bananas, 3,75 Euro, zum Shop: https://bierol-onlineshop.myshopify.com/products/lets-go-bananas

PORTWEIN:

Saudade, Weingut Dorli Muhr

Saudade ist ein portugiesisches Wort und bedeutet Sehnsucht. Der Wein, für den dieser Name gewählt wurde, ist eine Hommage an Portugal und an seine berühmtesten Weine: die Ports. Er besteht aus 100% blaufränkischen Trauben vom Spitzerberg, in Carnuntum. Dieser Portwein zeigt seine Eleganz am besten, wenn er zu einem sehr gegensätzlichen Gericht serviert wird. Etwa zu Blauschimmelkäse, zu Desserts aus Bitterschokolade oder zu Gerichten mit einer ordentlichen Chili-Schärfe. Jedenfalls sollte Saudade den Abschluss jedes großen Festmenüs bilden. Saudade, 29 Euro, zum Shop: https://dorlimuhr.at/weine/saudade/