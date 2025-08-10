Weinsommer Gumpoldskirchen: Alte Tradition ganz neu gelebt

In Gumpoldskirchen, dem berühmten Weinort in der Thermenregion, Niederösterreich wird vom 15. bis 24. August 2025 alte Traditionen neu gelebt.

Das Gumpoldskirchner Weinfest „Weinsommer“ feiert heuer sein 10jähriges Jubiläum. Das Konzept Musik und Wein ist nicht neu, allerdings hat der Weinsommer dieses die letzten Jahre auf eine neue Stufe gestellt. Das Musikalische Rahmenprogramm, kuriert von Thomas Andreas Beck, ist inspiriert vom Motto „Wienerlied neu“ und bietet ein Spektrum an qualitativ hochwertiger Musik unterschiedlicher Richtungen.

Die Auftaktveranstaltung, „Festliches Tafeln“ findet am 15. August 2025 statt, und vereint innovative Spitzenkulinarik mit der einzigartigen Audiovisuellen Live- Performace VINTEQUE zu einem hochkarätigen Gesamtkunstwerk. Ein 5 Gänge Menü für 100 Personen, unter freiem Himmel und einzigartiger Atmosphäre mitten im Herzen Gumpoldskirchen.

Ausgeschenkt wird jeweils von Montag bis Sonntag ab 16 Uhr.

Alle weiteren Infos unter www.weinsommer-gumpoldskirchen.at