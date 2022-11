Punsch & Maroni: Ottakring feiert Weihnachten

Im 16. Bezirk wird heuer zweimal offiziell das Fest begangen. Einmal vor der Ottakringer Brauerei beim ersten „Weihnachtszauber“. Von 24. November bis 23. Dezember kann man den Weihnachtsmarkt am Ottakringer Platz 1 (bei der Feßtgasse) besuchen – und nicht nur ein kühles Blondes trinken. Es warten Eisstockschießen, Musikvorführungen, Handarbeiten und der spezielle Bierpunsch. Geöffnet ist jeweils am Donnerstag/Freitag von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Vorfreude

Ebenso frei ist der Besuch am Freitag, 25. November, von 15 bis 17 Uhr am Vorplatz der U3-Endstelle. Bezirksvorsteher Franz Prokop bittet zur Präsentation des offiziellen Weihnachtsbaumes sowie zu Punsch und Maroni. Auch eine musikalische Vorführung ist vorgesehen. Einfach vorbeikommen und die Weihnachtszeit einläuten.