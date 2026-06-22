Hier wachsen Blumen, Gemüse und Freundschaften

Mit Schaufel, Gießkanne und viel Engagement gestalten Seniorinnen und Senioren gemeinsam mit Menschen aus der Nachbarschaft einen besonderen Ort im Herzen Ottakrings.

Der Nachbarschaftsgarten des Klub+ All am Hofferplatz zeigt eindrucksvoll, wie gemeinsames Gärtnern Generationen verbindet und das Miteinander im Grätzl stärkt.

Auf rund 500 Quadratmetern entsteht eine grüne Oase mitten in der Stadt. In zahlreichen Hochbeeten wird gepflanzt, gegossen und gepflegt. Doch nicht nur Gemüse, Kräuter und Blumen gedeihen hier – auch neue Freundschaften und wertvolle Begegnungen wachsen zwischen den Beeten.

Ein Garten als Treffpunkt für das Grätzl

Das generationenübergreifende Projekt steht ganz im Zeichen der Grätzlöffnung. Menschen unterschiedlichen Alters kommen zusammen, tauschen Erfahrungen aus und schaffen gemeinsam etwas Bleibendes. Der Garten bietet Raum für Gespräche, gegenseitige Unterstützung und ein lebendiges Miteinander.

„Es ist schön zu sehen, wie hier alle zusammenhelfen – wir lernen voneinander und schaffen gemeinsam etwas Bleibendes“, erzählt eine beteiligte Seniorin. „Dass wir uns hier im Grätzl einen Garten aufbauen können, macht uns richtig stolz.“

Mehr als nur ein Klub

Der Klub+ All in Ottakring ist weit mehr als der Ausgangspunkt des Gartenprojekts. Unter dem Motto „All in Ottakring“ versteht sich der Standort als offener Treffpunkt für Menschen unterschiedlicher Kulturen und Generationen. Das vielfältige Programm reicht von Gymnastik, Yoga und Nordic Walking über Trommelrunden bis hin zu Quiznachmittagen und Diskussionsveranstaltungen.

Der Klub befindet sich am Hofferplatz 3 (Eingang Kirchstetterngasse) und hat von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Informationen und Veranstaltungen

Wer mehr über das Angebot erfahren möchte, findet alle aktuellen Termine und Veranstaltungen im Klubkalender auf www.dieklubs.at sowie in der kostenlosen die KlubsApp.