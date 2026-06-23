Neun Wochen Biergenuss in der Ottakringer Brauerei

Die Vorfreude steigt: Ab 2. Juli wird das Gelände der Ottakringer Brauerei wieder zur größten Sommerresidenz für Bierliebhaber in Wien. Neun Wochen lang stehen beim Ottakringer Bierfest Biergenuss, Kulinarik und Unterhaltung im Mittelpunkt.

Mehr als 20 Bierspezialitäten und Street Food

Bis 4. September können Besucherinnen und Besucher am Ottakringer Platz aus mehr als 20 verschiedenen Bierspezialitäten wählen. Dazu gibt es ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Für das passende Street Food sorgen unter anderem Gelbmanns, Charlie P’s und foodgarden.

Der Eintritt ist während des gesamten Veranstaltungszeitraums kostenlos.

Von Bier-Yoga bis Tischtennis

Neben dem beliebten Biergenuss wartet auch heuer wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Klassiker wie Bier-Yoga und das Pub Quiz stehen ebenso auf dem Programm wie Live Musik.

Neu mit dabei ist Tischtennis, das für zusätzliche Bewegung und Unterhaltung im größten Pop-Up Biergarten sorgen soll und auch geführte Bierverkostungen mit den Ottakringer Biersommeliers.

Live-Musik an jedem Freitag

Für die musikalische Begleitung sorgen jeden Freitag Live-Konzerte. Auf der Bühne stehen unter anderem Flieda, Patricia Hill, Antikontra und Katatropic. Damit ist für die passende Sommerstimmung in Ottakring gesorgt.

Kultursommer Wien macht erstmals Halt

Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste am 16. und 17. Juli. Erstmals ist der Kultursommer Wien beim Ottakringer Bierfest zu Gast. Auf der Open-Air-Bühne werden an beiden Tagen Kabarett, Musik und weitere Kultur-Acts präsentiert.

Weltrekordversuch am Tag des Bieres

Am 1. August, dem Internationalen Tag des Bieres, steht zudem ein außergewöhnlicher Programmpunkt auf dem Plan. Bei einem Weltrekordversuch sollen mehr als 600 Biere gleichzeitig eingeschenkt werden. Interessierte können sich bereits für die Teilnahme anmelden.

Ottakringer Bierfest 2026

Wann: 2. Juli bis 4. September 2026

Wo: Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 16 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 16 bis 24 Uhr

Eintritt: frei