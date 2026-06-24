Ottakring zeigt Herz: “Niemand soll hier hungern”

Politiker aus Ottakring unterstützen die Sammelaktion von BILLA und der Volkshilfe. Denn klar ist: “Niemand soll in Wien hungern müssen!”

Bis 27. Juni bieten alle 350 BILLA- und BILLA-PLUS-Märkte der Stadt Lebensmittelpakete für Menschen in Not an. Unter dem Motto „Wien zeigt Herz“ können Kunden das mit Grundnahrungsmitteln gefüllte Sackerl um 9,50 Euro direkt an der Kassa erwerben.

Werben für Hilfe

In Ottakring wurde die Aktion auch von mehreren Politikern unterstützt. So standen Gemeinderätin Susanne Hasse und Nationalratsabgeordneter Christian Oxonitsch am 19. Juni mehrere Stunden lang in der Filiale auf der Spetterbücke und warben intensiv für die Sammelaktion.

Zu viele Armutsgefährdete

“Wir leben in einem der reichsten Länder weltweit und haben einen gut funktionierenden Sozialstaat – und dennoch gibt es knapp 1,7 Millionen armutsgefährdete Menschen in Österreich. Genau diese Gruppe wollen wir mit der Aktion unterstützen”, so Haase, die gemeinsam mit Christian Oxonitsch betont, dass sich die Preissteigerungen der letzten Jahre besonders stark auf Familien mit Kindern auswirken: “Lebensmittel waren in den letzten 6 Jahren ein großer Inflationstreiber, was kinderreiche Familien nochmal härter trifft. Da Sparen bei Grundnahrungsmitteln für niemanden eine Option sein kann, müssen wir alles tun, um Betroffene bestmöglich zu unterstützen. Für uns ist klar: Niemand soll in Wien hungern müssen”, so Oxonitsch und Haase.