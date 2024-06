Rad-Sünden: So geht man mit dem Drahtesel nicht um!

Fahrrad-Fahren ist in vielen Kreisen nicht nur “modern” und “cool”, sondern sollte auch zur Gesundheit und Sportlichkeit beitragen. Ein Wiener-Bezirksblatt-Leserreporter hat uns zwei Beispiele geschickt, wie es nicht sein soll. Auf dem großen Foto ist ein Fahrrad in der Lerchenfelder Straße (7./8. Bezirk) zu sehen, das als Ersatzteillager ohne Bremsen herhält. Zudem, so der Leserreporter, ist das Vorderrad nur mit einer Kette gesichert! Gefährlich und vorschriftswidrig!

Zweiter Fall: Das Rad als Mistkübel

Auch der zweite Fall am Bild unten ist haarsträubend – und echt grauslich. Denn der Gepäckträger am Radl in der Lerchenfelder Straße Nummer 42 scheint ein Mistkübel zu sein – jede Menge Dreck türmt sich hier auf. Zum Glück, so der WBB-Leserreporter, kann man den Geruch am Bild nicht wahrnehmen. Dazu kommt: Eigentlich müsste das auch gesetzlich verboten sein.