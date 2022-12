Radl-Boom: WienMobil-Rad hat Vollausbau erreicht

Seit dem 1. April haben die Wiener Linien neben ­U-Bahn, Bim und Bus auch Leih-Fahrräder im Angebot. Nach und nach wurden die WienMobil Rad-Stationen in den vergangenen Monaten errich­tet. Jetzt befindet sich das System im Vollausbau: An 240 Standorten können insgesamt 3.000 Räder ausgeliehen und zurückgegeben werden – und das in allen 23 Bezirken. Die Bilanz nach den ersten sieben Monaten fällt sehr positiv aus, denn selbst im Teilausbau wurden die Räder bereits fleißig ­genutzt. Im ersten Monat haben sich 13.000 Menschen regis­triert, aktuell sind es über 75.000 Menschen. Insgesamt wurden die Räder über 200.000 Mal ausgeliehen.

Rabatt

Fast alle ehemaligen Citybike-Standorte wurden mittlerweile durch WienMobil Rad-Stationen ersetzt und zusätzliche wurden neu errichtet. Die Räder können ab 30 Cent pro 30 Minuten genutzt werden, wenn man bereits zu den Öffi-­Stammkunden zählt.