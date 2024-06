Radweg: Zwei Diskussionen in der Seeböckgasse

Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp wird am 25. Juni & 5. Juli vorort sein, um mit Betroffenen zu reden.

Wien und seine Radwege: notwendige Mobilität, aber längst nicht das Wichtigste für viele Bewohner. Wie im aktuellen Fall auch wieder: Durch die Seeböckgasse und die Geblergasse wird’s eine neue Fahrradstraße geben, um die Bezirke 16 und 17 durchgehend bis zum Gürtel ­anzubinden. Auch 47 neue Bäume sind vorgesehen. Für die Politik ist klar: „Weniger Durchzugsverkehr, Lärm und mehr Aufenthaltsqualität!“ Allerdings erst dann, wenn alles fertig gebaut ist …

Zwei Vor-Ort-Termine

Ohne Baustellen, Staub und Tränen geht’s nicht. Für die Anrainer hart – daher lädt Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp am 25. Juni von 16 bis 19 Uhr und am 5. Juli von 15 bis 19 Uhr in die Seeböckgasse 12–14 zum Info-Gespräch. Jeder kann vorbeikommen, auch Experten der Stadt sind vor Ort.