RAINER Gruppe: Familienunternehmen auf Erfolgskurs

Weitsichtiger Unternehmergeist und Innovation prägen das erfolgreiche Familien- unternehmen, das mittlerweile von drei Generationen geführt wird.

Über 60 Jahre sind vergangen, seit Inge und Senator KR Burkhard L. Ernst mit der Eröffnung des ersten Autohauses in der Wiener Rainergasse den Grundstein für eine außerordentliche Erfolgsgeschichte legten. Mehr als sechs Jahrzehnte später präsentiert sich RAINER als eine vielseitige und erfolgreiche familiengeführte Unternehmensgruppe mit einem Autohaus, einem breiten Immobilienportfolio sowie zahlreichen Hotels und einer Filmproduktion. Mittlerweile sind schon drei Generationen aus der Familie vollwertig in das Unternehmen eingebunden und die RAINER Gruppe zeigt immer wieder, wie ein generationenübergreifendes Familienunternehmen erfolgreich funktionieren kann.

Top Arbeitgeber

RAINER zählt zu einem der bekanntesten Fahrzeughändler in ganz Österreich und beschäftigt mittlerweile bereits 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn mit ihrem breiten Portfolio ist die RAINER Gruppe ein besonders spannender Arbeitgeber: Mitarbeiterförderung, Beratung und Serviceleistungen stehen hier im Vordergrund.

„Es zeigt sich immer wieder, wie wichtig gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie ein Zusammenhalt im Unternehmen ist. Wir legen deshalb stets Wert darauf, unser Team langfristig und nachhaltig zu fördern“, erklärt KR Gabriela Lemberger, Geschäftsführerin der RAINER Gruppe. Dabei gibt es in der RAINER Gruppe viele spannende Bereich, in denen immer wieder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht werden. „Wir freuen uns stets über neue Betriebsangehörige, gerne auch Quereinsteiger. Wir haben viel zu bieten und man kann zum Beispiel auch innerhalb der RAINER Gruppe den Bereich wechseln“, so KR Gabriela Lemberger.

Rundum-Service

Viel zu bieten hat RAINER auch für Kundinnen und Kunden aller Marken und aller Fahrzeuge: Das Leistungsspektrum des RAINER Megastores umfasst den Handel mit Neufahrzeugen der Erfolgsmarken Mazda, Yamaha, sowie Vespa und Piaggio, ebenso wie den An- und Verkauf jeglicher Gebrauchtfahrzeuge. Im Service-Bereich bietet der RAINER Megastore von Service- über Werkstatt- bis hin zu Spenglerei-Leistungen ebenfalls einiges.

Kundinnen und Kunden können außerdem die hauseigene Lackiererei, den Reparaturservice sowie Versicherungsdienstleistungen für alle Marken in Anspruch nehmen. Zusätzlich ermöglicht RAINER für seine Kundinnen und Kunden einen praktischen Hol- und Bringservice, bei dem das Fahrzeug zum Service oder zur Reparatur einfach und bequem von zuhause abgeholt und nach erfolgtem Service wieder retour gebracht wird. Beratung und Service – vor allem im wichtigen After-Sales-Bereich – stehen bei RAINER stets im Fokus.