Am 16. März von 9:05 bis 10:05 Uhr und am 18. März von 20 bis 21 Uhr wird das Radio zu einem Ort der Begegnung zwischen zwei scheinbar gegensätzlichen Welten: Fußball und klassische Musik.

Unter dem Titel „Klassik-Tjek“ wird Ralf Rangnick, der Cheftrainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, bei radio klassik Stephansdom zu Gast sein und über seine Leidenschaft für die klassische Musik sprechen. Eine einzigartige Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des Fußballs zu werfen!

Parallelen zwischen zwei Disziplinen

Die Parallelen zwischen Musik und Sport sind unverkennbar. Beide erfordern körperliche Leistungsfähigkeit, Ausdauer, Talent und Intuition. In der Welt des Fußballs gibt es Dirigenten, Solisten und ein Team, das wie ein gut eingespieltes Orchester agiert. Die Spielzeiten auf dem Spielfeld ähneln den Phrasierungen in einer Partitur, und die Dynamik eines Spiels kann mit der eines musikalischen Stücks verglichen werden.

Ein Gespräch zwischen zwei Welten

Emmanuel Tjeknavorian, auch bekannt als „Der Klassiktjek“, wird mit Ralf Rangnick über diese beeindruckenden Parallelen sprechen. Als leidenschaftlicher Fußballfan und Musiker wird Tjeknavorian eine Brücke zwischen den beiden Welten schlagen und dabei sowohl über die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland als auch über die gemeinsamen Elemente von Musik und Sport diskutieren.

EM steht vor der Tür!

Heuer findet ab Mitte Juni ja die Fußball-EM in Deutschland statt, bei der unser rot-weiß-rotes Nationalteam gegen Frankreich und Holland in der Gruppenphase antritt. Insofern ist ein Gespräch mit dem Deutschen Ralf Rangnick, der die Österreicher zum Sensationserfolg in seiner Heimat führen möchte, besonders spannend!