Sommerklänge verzaubern den Garten in Neubau

Der Kultursommer Wien machte im Haus Neubau Station und verwandelte den Garten in eine stimmungsvolle Open-Air-Bühne.

Bewohner, Gäste und Nachbarn genossen Chansons unter freiem Himmel.

Musik verbindet im Grünen

Sommerliche Klänge, gute Gespräche und viele strahlende Gesichter: Das Gartenkonzert des Kultursommer Wien sorgte im Haus Neubau für beste Stimmung. Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter sowie Besucher aus dem Grätzl verbrachten gemeinsam einen unterhaltsamen Nachmittag im Garten. Das Trio Hickl, Boneva & Leichtfried begeisterte mit seinem Programm „Divas – Les Grandes Dames de la Chanson“ und nahm das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die Welt der großen Chanson-Legenden.

Treffpunkt mitten im Grätzl

Das Haus Neubau im siebten Bezirk verbindet urbanes Leben mit einer familiären Atmosphäre. Während rundherum Cafés, Kulturangebote und Geschäfte zum Verweilen einladen, bietet der hauseigene Garten eine grüne Oase. Gerade bei Veranstaltungen wie dem Kultursommer wird dieser zum beliebten Treffpunkt für Jung und Alt. „Das Gartenkonzert war eine wunderbare Gelegenheit, Menschen zusammenzubringen und gemeinsam einen besonderen Sommernachmittag zu erleben. Musik verbindet Generationen und schafft unvergessliche Momente für unsere Bewohner*innen und Gäste“, freut sich Direktor Wolfgang Krb.

Große Stimmen, große Gefühle

Mit Klassikern der internationalen Chanson-Szene sorgten Hickl, Boneva & Leichtfried für emotionale und schwungvolle Momente. Gefühlvolle Balladen wechselten sich mit mitreißenden Melodien ab und ließen die Atmosphäre der Pariser Chanson-Bühnen lebendig werden. Das Publikum dankte den Künstlern mit viel Applaus.

Der Kultursommer Wien geht noch weiter: Bis in die kommenden Wochen stehen insgesamt 29 Gartenkonzerte in den Häusern zum Leben auf dem Programm. Der Eintritt ist kostenlos, auch externe Gäste sind herzlich willkommen. Bei Schlechtwetter finden die Konzerte in den Innenbereichen statt. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Häuser zum Leben.