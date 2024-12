Braga war stärker: Rapid bleibt in der Conference-League

Die Aufgabe, die am Donnerstag auf den grün-weißen Rekordmeister zukam, war dann doch zu schwierig. Nach dem 1:2 im Hinspiel gab‘s zuhause ein umkämpftes 2:2 nach 2:0-Führung. Zu wenig.

Schade, aber am Ende war das portugiesische Spitzenteam zu stark: Die Hütteldorfer haben trotzdem den Sprung in eine europäische Gruppenphase geschafft. Die Conference-League verspricht mindestens drei Millionen Euro Einnahmen, rechnen kann man mit sechs Millionen. Ein Aufstieg in die angesehenere Europa-League hätte nur unwesentlich mehr Geld gebracht.

Braga spielerisch stark

Durch die schnelle rote Karte für Grgic konnte Rapid den Portugiesen im Hinspiel nur selten gefährlich werden. Trotzdem zeigte sich der Vierte der portugiesischen Meisterschaft hinten verwundbar. So auch beim Rückspiel. Nach einem schnellen Eigentor und einem Jansson-Zuckertor führte Rapid schon 2:0! Doch dann folgten fatale zehn Minuten. Ein berechtigter Elfer! Und ein vermeidbares Tor. So blieb es beim 2:2.

Rapid hofft auf Auslosung

Heute ist die Auslosung der sechs Gegner für Burgi, Seidl, Jansson & Co. Rapid kann ab Oktober auf schlagbare Gegner hoffen. Es warten grün-weiße Fußballfeste mit drei Heimspielen!

Rapid gibt Gas: Hier Spielszenen aus dem letzten Heimmatch (alle Bilder: Schatzer).