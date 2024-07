Zahlreiche WBB-Leser haben uns Fotos und Videos zu Rattensichtungen geschickt. Hier zwei weitere Fälle, einer mittels Video dokumentiert.

So schreibt uns Brigitte B. nach unserem Aufruf: “Im Fortunapark des 10. Bezirks sieht man immer wieder Ratten, auch in der Hardmuthgasse und in der Troststraße sind welche aufgetaucht. Und in der Gussriegelstraße habe ich eine tote Ratte liegen gesehen.”

Ratten-Video

Noch markanter das Video, das uns Petra W. geschickt hat: “Auch im 22. bei einem Veranstaltungsort laufen sie tagsüber gerne über die Straße – das Video wurde am 17. Februar 2024 um 19:15 Uhr aufgenommen.