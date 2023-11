Raubüberfälle: Fahndung nach dem Verdächtigen

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der einen Supermarkt im 12. Bezirk überfallen hat. Er fesselte die Angestellten und flüchtete mit den Tageseinnahmen. Wer den Täter erkennt, wird gebeten, sich mit der Exekutive in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch anonym gegeben werden.

Schon am 10. Oktober versteckte sich der bislang unbekannte Mann in der Toilettenanlage des Geschäfts in der Oswaldgasse in Meidling. Gegen 20 Uhr kam er aus seinem Versteck, bedrohte die zwei noch anwesenden Angestellten des Lebensmitteldiscounters mit einer Schusswaffe und fesselte sie anschließend mit Kabelbindern. Danach flüchtete der Täter mit der Tageslosung.

Ein Serientäter wird vermutet

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Gesuchte auch Raubüberfälle auf einen Supermarkt in der Erzherzog-Karl-Straße in der Donaustadt (Tatzeit: 11. Februar um 18:45 Uhr) und einen weiteren Lebensmitteldiscounter in der Brünner Straße in Floridsdorf begangen hat (am 18. Juli gegen 19 Uhr).

So sieht der Verdächtige aus

25-30 Jahre alt

175-180 cm groß

kräftige Statur

braun/brünette kurze Haare

sprach Deutsch

Wer kennt den Räuber?

Zum Tatzeitpunkt war der mutmaßliche Täter mit hellblauen Jeans, dunklem Oberteil (Weste), dunkler Baseball-Kappe und weißen Nike Sportschuhen bekleidet. Maskiert war der Mann mit einer weißen FFP2-Maske. Es wird vermutet, dass er Brillenträger ist. Sachdienliche Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33800 entgegen.