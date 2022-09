VBW-Musicalthriller REBECCA feier fulminante Premiere im Raimund Theater

Das VBW-Erfolgsmusical REBECCA ist endlich wieder in Wien zu sehen!

Am 22. September 2022, feierte das Musical-Meisterwerk aus der Feder von Michael Kunze & Sylvester Levay (u.a. ELISABETH, MOZART!) glanzvolle Premiere im Raimund Theater. Die Stimmung im Theater war grandios, das Publikum begrüßte die Produktion mit minutenlangem Jubel und Standing Ovations. Die Musicalsaison 2022/2023 der Vereinigten Bühnen Wien ist hiermit eröffnet!

Die spektakuläre Produktion basiert auf dem weltberühmten Roman von Daphne du Maurier, dessen Verfilmung durch Regie-Legende Alfred Hitchcock ebenfalls große Erfolge feierte. Nach vielen internationalen Stationen mit insgesamt mehr als 2 Millionen Besucherinnen und Besucher in 12 Ländern und 10 Sprachen und ausverkauften Vorstellungen in Wien, holte VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck die Musical-Version nun wieder zurück an ihrem Uraufführungsort. Die Original-Inszenierung von US-Star-Regisseurin Francesca Zambello wurde von ihr neu überarbeitet und verspricht einen Musicalabend voller Gänsehautmomente.

Erstklassige Besetzung für Wien

Für die romantische Liebesgeschichte auf dem Anwesen Manderley, die sich nach und nach zu einem packenden Thriller entwickelt, präsentieren die VBW eine erstklassige Besetzung voller Publikumslieblinge: Mark Seibert (u.a. ELISABETH, SCHIKANEDER, MOZART!, TANZ DER VAMPIRE, ROBIN HOOD) ist für die Rolle des Aristokraten „Maxim de Winter“ zu den VBW zurück gekehrt. Seine zweite Frau „Ich“ wird vonNienke Latten (ALADDIN) verkörpert, die in dieser Rolle ihr Wien-Debüt gab. Auch Willemijn Verkaik (u.a. WICKED, COME FROM AWAY, MAMMA MIA!) steht als unheimliche „Mrs. Danvers“ nun erstmals bei den VBW auf der Bühne. Die reiche Amerikanerin „Mrs. Van Hopper“ wird vonAna Milva Gomes (u.a. MAMMA MIA!, MOZART!, CATS) dargestellt. „Jack Favell“ ist Boris Pfeifer (u.a. MAMMA MIA!, ROMEO & JULIA), „Beatrice“ / alternierend „Mrs. Danvers“ wird von Annemieke van Dam(u.a. MARY POPPINS, ELISABETH) gespielt. Die Rolle des „Frank Crawley“ übernimmt James Park (u.a. MISS SAIGON, PETER GRIMES, MY FAIR LADY). Aris Sas (u.a. ELISABETH, TANZ DER VAMPIRE, LES MISÉRABLES) ist als „Ben“ zu sehen.

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Die legendäre Musicalfassung der Erfolgsautoren Michael Kunze und Sylvester Levay von REBECCA begeistert seit ihrer Uraufführung im Raimund Theater die Menschen auf der ganzen Welt – ein guter Grund, sie nach zahlreichen internationalen Produktionen weltweit nun wieder nach Wien zu holen. Für unsere Neuinszenierung der Original-Produktion haben wir eine großartige Besetzung gefunden, die in der Regie von Francesca Zambello das Stück in eindrucksvoller Weise auf die Bühne bringen wird. Wir freuen uns schon jetzt auf diesen fulminanten Start in unsere nächste Musicalsaison.“

Romantik, düstere Geheimnisse und unheimliche Spannung

Der weltbekannte Stoff, der in der Kinoversion von Alfred Hitchcock für 11 Oscars nominiert wurde und erst vor kurzem in der Neuverfilmung von Netflix Erfolge feierte, garantiert auch in der berühmten Musical-Adaption der Vereinigten Bühnen Wien mit besonders opulenter Ausstattung, ergreifenden Melodien, großem Live-Orchester und verblüffenden Spezial-Effekten ein Theatererlebnis voller Romantik, düsterer Geheimnisse und unheimlicher Spannung. REBECCA – ein Musicalerlebnis der Extraklasse!