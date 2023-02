Rekord-Budget: 15 Millionen für Mariahilf

Der größte Brocken aus dem 15 Millionen Euro schweren Budget kommt den Jüngsten im Bezirk zugute. Neben der Schulsanierung werden auch die städtischen Kinder­gärten in Schuss ­gehalten, Spielgeräte in den Parkanlagen ­erneuert und die Parkbetreuung finanziert. Ebenso nimmt der Bezirk für die Sicherheit am Schulweg Geld in die Hand. Insgesamt sind es dann 10,3 Millionen Euro für Kinder und Jugendliche.

Straßen & Co.

1,6 Millionen ver­wendet der Bezirk im nächsten Jahr für den Straßenbau und die öffentliche Beleuchtung. Die Schneeräumung ist in diesem Betrag inkludiert. 379.000 Euro kalkuliert Mariahilf, um den Bezirk klimafit zu halten. In den Naschmarkt fließt eine knappe Million des jährlichen Budgets.

Kultur & Soziales

„Wir werden nächstes Jahr viel Geld für unsere Kinder und Jugendlichen ausgeben und setzen mit der Bevölkerung bereits die nächsten Schritte für weitere Investitionen für ein zukunftsfittes Mariahilf“, erklärt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart. Für die Förderung kultureller Aktivitäten stehen dem Bezirk 100.000 Euro zur Verfügung. Für den sozialen Bereich hat der Bezirk knapp 400.000 Euro.