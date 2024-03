Renaturierung der Liesing liegt in Frauenhänden

Im Rahmen der Ersten Wiener Frauenwoche fand eine Liesingbachführung von Frauen für Frauen statt. Natürlich waren auch Männer willkommen.

Zurück zur Natur! Zu einer wahren Grünoase und einem ökologisch intakten Gewässer hat sich der Liesingbach in den letzten 20 Jahren auf seinen bereits renaturierten Abschnitten entwickelt – ein echtes Paradies für Mensch, Tier und Pflanzen ist entstanden! Der zweiten Hälfte des Liesingbachs steht das noch bevor: Bis 2027 werden im Rahmen des Großprojekts „Integrativer Hochwasserschutz Liesingbach“ die restlichen noch verbauten 9,2 Kilometer des Liesingbachs schrittweise naturnah, grüner und sauberer.

Die Verantwortung für die Rückkehr zur Natur liegt in den Händen der beiden Projektleiterinnen Isabella Schild von der MA 45 – Wiener Gewässer und Marlies Greußing von Wien Kanal. Sie präsentierten im Rahmen einer besonderen Führung das Liesingbach Renaturierungsprojekt, das derzeit zwischen Großmarktstraße und Gutheil-Schoder-Gasse umgesetzt wird. Mit dabei waren auch Stadträtin Kathrin Gaal und Stadtrat Jürgen Czernohorsky.

Dabei wird nicht nur der Hochwasserschutz verbessert – auch die Liesing wird naturnah zurückgebaut. Noch sieht man viele Steine und kahle Stellen – hier braucht die Natur noch 2-3 Jahre um ein Idyll wie in dem Bereich ab der Großmarktstraße flussabwärts zu schaffen.

Dazu der Liesinger Bezirksvorsteher Gerald Bischof: „Danke an die beiden engagierten Projektleiterinnen für die Arbeit an diesem großartige Umweltprojekt in Liesing! “

Bis 2027 vollständig renaturiert

In den vergangenen 20 Jahren hat die Stadt Wien mit Unterstützung durch Förderungen des Bundes bereits 9,2 Kilometer der Liesing renaturiert. Seit 2020 laufen die Renaturierungsarbeiten für die zweite Hälfte des Liesingsbachs – zwischen Kaiser-Franz-Josef-Straße und Großmarktstraße, die abschnittsweise bis 2027 fertiggestellt wird.

Ein Abschnitt beim Liesinger Bahnhof (Bauteil 4) sowie das Speicherbecken Gelbe Haide (Bauteil 6), das seit Herbst 2020 in Betrieb ist, sind bereits fertig. Aktuell wird der „Bauteil 1“ bearbeitet, ein rund 3 km langer Abschnitt zwischen Großmarktstraße und Gutheil-Schoder-Gasse.

In den umgestalteten Abschnitten der Liesing ist bereits wieder ein vitaler Bach entstanden, mit guter Wasserqualität und vielfältigen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Beim Rückbau wird die harte Pflasterung der Bachsohle Stück für Stück aufgebrochen und ein drei km langer Kanal unter dem Bachbett eingebaut. Die abgetragenen Pflastersteine werden vor Ort zerkleinert und im neuen Bachbett eingebaut. Im Bachlauf werden kleine Buchten und Flachwasserbereiche geschaffen – ideale Lebensräume für viele Fische und Insektenarten. „Dieses Projekt macht den derzeit schon sehr beliebten Naherholungsraum Liesingbach für unsere Bezirksbewohner noch attraktiver und verbessert somit die Lebensqualität in Liesing ein weiteres Stück!“ freut sich Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Infos zum Projekt Liesingbach: www.wien.gv.at/liesingbach