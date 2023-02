Rennweg: Offene Tür in der Kampfsportschule

Bewegung, Konzentration und Kondition – der fernöstliche Kampfsport YU-Taekwondo hat viele positive Auswirkungen auf den Körper. Am Samstag, 18. Februar, finden am Standort Landstraße (Rennweg 94, gleich bei der S-Bahn-Station St. Marx) – so wie in allen weiteren Wiener Schul-Filialen – offene Trainingstunden für Kinder und ­Eltern statt: Jeder Interessierte kann dabei zusehen sowie unverbindlich und kostenlos mitmachen! Einen Gutschein gibt es an diesem Tag auch: 50 Euro bei einer fixen Anmeldung!

Vielseitige Sportart

Traditionelles YU-Taekwondo beinhaltet auch Gymnastik mit gesunden Dehnungsübungen. Zusätzlich lernt man Selbstschutz und gewinnt so mehr ­Lebensfreude. YU-Taekwondo ist somit eine der vielseitigsten und risikoärmsten Sportarten und perfekt für die ­ganze Familie: Kinder und Eltern können auch gemeinsam trainieren und in der Freizeit einem verbindenden Hobby nachgehen. E-Mail an 1030@yu-taekwondo.at oder Tel. 0699/186 688 00, Infos auf: www.yu-taekwondo.at