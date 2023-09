Sommerpause vorbei: Die Kulisse öffnet ihre Tore

Endlich ist es wieder so weit – mit der Kulisse kehrt Wiens traditionsreichste Kleinkunstbühne samt Schanigarten und Beisl aus der Sommerpause zurück. Die offizielle Eröffnungsfeier stieg am 11. September mit der beliebten Mixed-Show „Katze im Sack“.

In der neuen Saison stehen zahlreiche Publikumslieblinge auf der Bühne, darunter Alfred Dorfer, Josef Hader, Klaus Eckel, Malarina, Christoph Fritz, Toxische Pommes, Gernot Kulis, Gunkl, Aida Loos oder Manuel Rubey. Für Unterhaltung sorgen auch Talkformate und Live-Podcasts – so begrüßen etwa Pamela Rath und Alexandra Singer in ihren #ElevatorTalks zu Beginn der Spielzeit Caroline Athanasiadis, Gerald Fleischhacker, Isabelle Roche sowie Medienkritiker Simon Inou zum Gespräch.

Musik-Programmpunkte

Auch Musikfans kommen nicht zu kurz: Am 17. November gastiert Boris Bukowski in der Kulisse und Erika Pluhar unternimmt im Oktober mit Roland Guggenbichler eine Reise durch ihr langjähriges musikalisches Schaffen.

INFO

Rosensteingasse 39, 1170 Wien

kulisse.at