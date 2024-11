Richard Lugner verstorben: Wien trauert um seinen schillernden Baumeister

Heute ist der österreichische Baumeister Richard Lugner im Alter von 91 Jahren verstorben.

Lugner, der vor allem durch seine exzentrische Persönlichkeit und seine alljährlichen Auftritte beim Opernball bekannt wurde, hinterlässt eine bedeutende Spur in der Bauindustrie sowie in der österreichischen Gesellschaft.

Ein erfolgreicher Baumeister mit Sinn für das Außergewöhnliche

Lugner, liebevoll “Mörtel” genannt, erlangte in den 1960er Jahren mit seinem Bauunternehmen große Erfolge und machte sich in der Branche schnell einen Namen. Doch seine Popularität reichte weit über das Bauwesen hinaus. Seine Auftritte mit prominenten Begleitungen beim Opernball sowie seine Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten machten ihn zu einem unverwechselbaren Teil der österreichischen Popkultur.