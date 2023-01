Robbie Williams ist die neue Stimme von FELIX

Nestlé PURINA, eine der bekanntesten Katzenfuttermarken, hat eine neue Marketingkampagne gestartet, bei der der britische Weltstar Robbie Williams die Stimme von FELIX, dem Katzencharakter und Markenbotschafter, übernimmt.

Katzen hochleben lassen

Die Kampagne „It’s great to be a cat“ zeigt die Leidenschaft von Williams für Katzen und unterstützt die Marke FELIX in ihrem Bestreben, das Leben der Katzen zu feiern. Das Lied betont, dass glückliche Katzen wie FELIX das beste Leben haben, und feiert das liebevolle und eigenwillige Verhalten der Katzen sowie die einzigartige Bindung zwischen Haustier und Besitzer.

„Die Katze ist aus dem Sack, ich bin die neue Stimme von FELIX. Ich bin selbst ein echter Katzen-Fan und hatte glücklicherweise im Laufe der Jahre viele Katzenfreunde. Das faszinierende Verhalten von Katzen habe ich jahrelang studiert und kann getrost sagen: Katze müsste man sein,“ so Robbie Williams zu der neuen Kooperation mit FELIX.

Schnurren und Schmatzen

In einer Umgebung von Kratzbäumen und „Cattails“ (Cocktails), Fingerfood und guter Laune wurde der Song „It’s great to be a cat“ in Wien erstmals in Form eines Kurzfilms präsentiert. Danach konnten die Gäste ihr Wissen über Katzen bei interaktiven Stationen unter Beweis stellen, welche besonderen Wert auf Geschicklichkeit, Schnelligkeit und das Wissen über Katzen legten. Am Ende wurden zwei glückliche Gewinner mit Karten für das Robbie Williams Konzert am 17. März in der Wiener Stadthalle und einem Vorrat an FELIX Katzenfutter belohnt.

Robbie in Wien

Das Konzert am 17. März 2023 ist bereits ausverkauft, jedoch haben Fans die Chance auf promotions.nestle.at/felix Tickets zu gewinnen!

