Roboter serviert in neuem Bezirkstreff

Jeder ist herzlich willkommen

In Zukunft wird das Zentrum „All in Penzing“ wird als wichtiger Dreh- und Angelpunkt im Grätzl fungieren. Auf den rund 550 Quadratmetern befinden sich unter anderem eine ein Babyraum, ein Lernraum und ein Bereich für Erwachsene, der für Geprächsrunden, Elterncoaching, Erwachsenenbildung und ähnliches genutzt werden kann. Darüber hinaus verfügt der Klub über einen Mehrzweckraum, der auf unterschiedliche Weise genutzt werden kann. Egal ob Sprachkurse, Workshops, Vernissagen, alles ist möglich. Junge Künstler sind ebenso in den Räumlichkeiten willkommen wie soziale Organisationen. „Die Mieten werden preislich ansprechend sein, schließlich möchten wir auch hier einen Mehrwert für alle in Wien lebenden Menschen schaffen und neue Chancen ermöglichen“, so Komitova.

Unbedingt vorbeischauen beim großen Eröffnungsfest am 22. März ab 12:30!