Rot-weiß-rote Euphorie: Team kann Geschichte schreiben!

Um 21 Uhr werden die Uhren im Land still stehen, wenn das rot-weiß-rote Nationalteam im EM-Achtelfinale gegen die Türkei spielt. Das letzte Duell im März ging mit 6:1 klar an Österreich.

Sabitzer, Laimer, Arnautovic & Co können heute Geschichte schreiben: Mit einem Sieg gegen die Türkei steigt Österreich erstmals in ein EM-Viertelfinale auf. Und es wäre der erste Sieg in einem K.O.-Duell seit 1954, seit der legendären WM des Wunderteams. Das aktuelle “Wunderteam” von Erfolgscoach Ralf Rangnick würde in die Fußstapfen unserer Cordoba-Helden Krankl, Prohaska & Co treten. Es ist höchste Zeit für neue Heldentaten.

Favoriten-Rolle bei Österreich

Speziell nach dem überzeugenden 6:1-Testspielsieg gegen die Türken am 26. März gilt Rot-Weiß-Rot diesmal als Favorit. Auch wenn der Teamchef das Argument als sinnlos von sich weist: “Das Turnier beginnt von Neuem, wir müssen in den Play-off-Modus schalten. Wir brauchen eine konzentrierte, sehr gute Leistung”, wird er im ORF-Interview zitiert. Kein Fehler ist jedenfalls, dass der Türkei zwei Stammkräfte fehlen: Topstar Hakan Calhanoglu und Verteidiger Samet Akaydin.

Fan-Zonen werden voll sein

Fix ist jedenfalls jetzt schon, dass die Public-Viewing-Zonen in Wien (Prater/Riesenrad, Rathausplatz) gesteckt voll sein werden. Eine Euphorie schwappt über das Land. Wo man das Spiel sonst noch live erleben kann, ist auf unser Webside nachlesbar: https://wienerbezirksblatt.at/euro-2024/ Einfach ein Fußball-Lokal in der Nähe suchen – und das Spiel der Spiele ab 21 Uhr genießen!

Weitere Infos zu den Fanzonen:

https://www.fanarena-rathausplatz.at/

https://fanzone-prater.at/

Ein heißes Duell zwischen Österreich und der Türkei ist zu erwarten. Die Emotionen werden überkochen (Bild: Schatzer).