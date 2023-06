Rückblick: Der Kampfparteitag führte zum Wahlsieg

Doskozil gegen Babler heißt das Duell um die Nummer 1 im Bund. In Wien ist ein Kampfparteitag seit 2018 nichts Neues. Und kein Grund, Angst zu haben.

Es war der 27. Jänner 2018, ein grauer Samstag in der Messehalle, als ein neues Kapitel der Stadt aufgeschlagen wurde. Nach einem monatelangen Bezirkswahlkampf kam es beim Sonder-Landesparteitag zur Kampfabstimmung zwischen Michael Ludwig und Andreas Schieder. Vieles war gesagt, viele Gräben waren geöffnet worden. Und das Ergebnis war denkbar knapp: Mit 57:43 % der Delegiertenstimmen setzte sich Ludwig durch. Und sprach in die Mikrofone: „Wir werden die Partei mit einem Brückenschlag so zusammenführen, dass wir nur noch ein einziges, unschlag­bares Team sind!“ Und: „All jenen, die mich heute nicht gewählt haben, reiche ich die Hand. Ab heute gibt es nur noch eine Partei.“

Wahlsieg

Gesagt, getan. Die Wiener SPÖ schloss die Reihen und konnte auch deswegen 2020 mit 41,6 % und plus 2 % einen Gemeinderatswahlsieg feiern. Spätestens an diesem 11. Oktober gab es an der Entscheidung des 27. Jänner keine Zweifel mehr. Es war ein reinigendes Gewitter.

Reinigendes Gewitter

Daran erinnern sich viele, wenn sie an den 3. Juni, an die Stichwahl um den SPÖ-Bundes­vorsitz beim Parteitag denken. „In Linz beginnt’s“, könnte für Hans-Peter Doskozil oder ­Andreas Babler übergeordnete Bedeutung haben. Unter den 609 Delegierten sind 96 aus Wien –sie werden also eine gewichtige Stimme haben. Und egal wie es ausgeht: Warum soll sich der Sieger nicht Ludwigs Worte aus dem Jahr 2018 zum Vorbild ­nehmen?