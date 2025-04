Rund um die Burg: Literatur live im Café, Vestibül & Volksgarten

Drei Locations, zwei Tage, ein Ziel: die Vielfalt österreichischer Literatur feiern

Am 9. und 10. Mai verwandelt sich das Zentrum Wiens in eine Bühne für die lebendigsten Stimmen der heimischen Literatur: Das Festival „Rund um die Burg“ lädt zu einem einzigartigen Lesemarathon an gleich drei stilvollen Schauplätzen – dem Café Landtmann, dem Restaurant Vestibül und der Meierei im Volksgarten. Bei freiem Eintritt können Besucher in halbstündigem Takt spannende Lesungen erleben – ein echtes Fest für alle Bücherfreunde!

Von Slawonien bis Grönland: Literatur, die Grenzen sprengt

Der Auftakt am Freitag, 9. Mai, um 16 Uhr im Café Landtmann gehört dem vielseitigen Kurt Palm, der mit „Trockenes Feld“ seine persönliche Familiengeschichte aus Slawonien mit einem Aufwachsen in Österreich verwebt. Gleich danach geht es Schlag auf Schlag weiter: Susanne Gregor gewährt mit „Halbe Leben“ Einblicke in das Innenleben einer Pflegekraft aus Tschechien, während Isabella Straub in „Nullzone“ das skurrile Mikrokosmos eines Wiener Wohnblocks erkundet. Besonders atmosphärisch wird es mit Franzobel, der mit „Hundert Wörter für Schnee“ eine abenteuerliche Reise eines Inuk durch das Amerika des frühen 20. Jahrhunderts nachzeichnet.

Kultur trifft Klang: Ein Abend für Strauss

Am Freitagabend bietet sich ein besonderer Höhepunkt: Otto Brusatti präsentiert sein Buch über den Walzerkönig Johann Strauss, begleitet vom Musikensemble DIE WIENER und Gästen wie Dietmar Grieser. Literatur und Musik verschmelzen hier zu einem sinnlichen Erlebnis der Extraklasse.

Starke Stimmen am Samstag

Auch der Samstag verspricht ein abwechslungsreiches Programm: Michael Schottenberg erzählt aus seinem reichen Erfahrungsschatz, Chris Lohner bringt ihre unverwechselbare Stimme zum Einsatz, und Jacqueline Scheiber, bekannt aus sozialen Medien, teilt ihre literarische Perspektive. Medizinisch wie literarisch berührend wird es mit Christoph Zielinski, der in seinem Roman das Schicksal polnischer Flüchtlingsfamilien in Wien verarbeitet.

Alle Informationen und das detaillierte Programm unter: rundumdieburg.at