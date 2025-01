S45-Platzumbau: Penzing informiert die Bevölkerung

Der Vorsplatz der S45-Station Breitensee wird mit dem angrenzenden Park zusammenwachsen und begrünt. Jetzt sind die genauen Pläne fertig – und werden am 30. Jänner in der Bezirksvorstehung gezeigt.

Monatelang war über die Umbaumaßnahmen diskutiert worden, mit heftigen Meinungsverschiedenheiten zwischen SPÖ und ÖVP. Dann gab es eine Bürgerversammlung mit reger Teilnahme und 110 ausgefüllten Fragebögen. Am 19. Juni 2024 schließlich wurde in der Penzinger Bezirksvertretungssitzung die Umgestaltung abgesegnet. Nun, ein halbes Jahr später, liegen die fertigen Pläne der Magistratsdienststellen vor.

Platz wächst mit Park zusammen

Das Wiener Bezirksblatt konnte Einsicht nehmen. Demnach wird es bei der Hütteldorfer Straße sehr viel Grünflächen und neue Bäume geben, ausgespart nur die Bim-Schleife. Der Bereich zwischen ÖBB-Gleisen und Drechslergasse wird begrünt und gepflegter. Insgesamt wird der Vorplatz mit dem Ludwig-Zatzka-Park “zusammenwachsen”. Auch mehr Bänke und ein Gemeinschaftsgarten sind vorgesehen.

Mehr Bäume und Bänke

Zufrieden mit den Plänen zeigt sich Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner: “Insgesamt schaffen die vielen schattigen Sitzgelegenheiten wertvolle Verbesserungen für die Aufenthaltsqualität. Die Umgestaltung leistet einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz in Penzing.” Für alle zu sehen sind die umfassenden Umbau-Maßnahmen am Donnerstag, 30. Jänner, von 17 bis 19 Uhr in der Bezirksvorstehung, Hütteldorfer Straße 188, Festsaal, 1. Stock.