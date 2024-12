Hofmusikkapelle startet am 4. September in die Saison

Die Wiener Hofmusikkapelle ist aus der Sommerpause zurück! Die neue Saison wird am 4. September mit dem beliebten Format „IMPULSE in der Hofburgkapelle“ eröffnet, dieses Mal zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner.

Was es im September und Oktober sonst noch zu erleben gibt: Viel von Mozart, weitere IMPULSE in Kooperation mit der Albertina, eine Feierstunde in Gedenken an Anton Bruckner und den Auftakt des Kammermusikzyklus mit dem Auner Quartett. Auch in der Saison 2024/2025 finden die traditionellen Sonntagsgottesdienste der Wiener Hofmusikkapelle statt.

Saisoneröffnung bei freiem Eintritt

Eine der prominentesten Wirkungsstätten Anton Bruckners war die Hofburgkapelle, an der er von 1878 bis 1892 Hoforganist war. Zu diesem Anlass lädt die Hofmusikkapelle am 4. September um 12 Uhr zum 30-minütigen Mittagsimpuls ein. Organistin Elke Eckerstorfer spielt ausgewählte Werke von Bruckner und Jürgen Partaj, der Direktor der Wiener Hofmusikkapelle, liest aus historischen Dokumenten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Verbindung aus Tradition und Innovation

Das Ensemble der Wiener Hofmusikkapelle gibt es bereits seit über 500 Jahren, es setzt sich aus den Sängerknaben, Mitgliedern des Herrenchors und des Orchesters der Staatsoper sowie der Choralschola der Hofburgkapelle zusammen. „Nach dem erfolgreichen zweiten ‚Übergänge‘ Festival im März dieses Jahres steht auch in der kommenden Saison die Verbindung aus Tradition und Innovation im Fokus“, freut sich Direktor Partaj auf die kommenden Projekte.

Weitere Impulse und wöchentliche Messen

Die Hofmusikkapelle beweist immer wieder, dass si ein großartiger Teil der Wiener Kulturszene ist. Die nächsten „Mittagsimpulse“ finden am 25. September, 16. Oktober, 13. November und 11. Dezember statt. Wöchentlich wird von der Hofmusikkapelle auch wieder die Heilige Messe in der Hofburgkapelle gestaltet. Genauere Infos zu den Sonntagsmessen und allen anderen Veranstaltungen finden Sie hier.