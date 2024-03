Saisonstart in den Blumengärten Hirschstetten!

Mit dem beginnenden Frühling haben die Blumengärten Hirschstetten im 22. Bezirk ihre Tore wieder geöffnet. Botanische Gärten, Themengärten und der Zoo warten auf Besucher. Ein besonderes Highlight sind die Ostertage mit einem großen Osterfest und Workshops.

Die 60.000 m2 große Gartenanlage verbindet botanische Gärten und artgerechte Tierhaltung. Eine Vielzahl an Themengärten gibt Einblicke in die Blumen- und Pflanzenwelt. Von länderbezogenen Gärten wie dem Indischen und Mexikanischen Garten bis hin zu speziellen Anlagen wie dem Urzeitgarten oder den Kleinen Gärten – hier gibt es für jeden etwas zu entdecken.

Vielfältige Themengärten erkunden

Besonders erwähnenswert ist der Kristall-Wasser-Energie-Garten, der als beliebter Ruhepol innerhalb der Gartenlandschaft dient. Auf einer Fläche von 500 m2 lädt er dazu ein, in frischer Atmosphäre zu entspannen und neue Energie zu tanken. Der imposante Koniferengarten im Westen der Blumengärten bietet hingegen die Möglichkeit, die Frühlingssonne zu genießen und die Vielfalt der Formen und Farben dieser beeindruckenden Pflanzengruppe zu erkunden.

70.000 Frühlingsblumen gepflanzt

Für die kommende Frühjahrssaison wurden rund 40.000 Tulpenzwiebeln und etwa 30.000 Stiefmütterchen in den Blumengärten gepflanzt. Ein Höhepunkt ist das fast 400 m2 große Blumenbeet beim Pavillon, das mit einer breiten Auswahl an Frühlingsblumen wie Tulpen und Stiefmütterchen in verschiedenen Farben begeistert.

Zoologischer Garten in der Donaustadt

Zusätzlich beherbergen die Blumengärten Hirschstetten einen zoologischen Garten mit über 50 verschiedenen Tierarten. Der Fokus liegt größtenteils auf gefährdeten heimischen Arten wie der Wildkatze, dem Habichtskauz oder der Sumpfschildkröte. Aber auch Vögel wie etwa Amsel, Grünfink oder Stieglitz können im 1.200 m2 großen Vogelhaus beobachten werden. Auf dem Bauernhof kann man die kleinste Schafrasse der Welt, das Ouessantschaf, sowie Steirische Scheckenziegen oder Pfauenziegen entdecken. Allerdings können auch exotische Tiere wie Vielstreifengrasmäuse, Japanische Kletternattern oder China-Rotschnabelbülbüls im denkmalgeschützten Palmenhaus bestaunt werden.

Austoben auf mehreren Spielplätzen

Ein besonderes Highlight: Die unterschiedlichen Spielplätze wie etwa der Insektenspielplatz oder der Blumenspielplatz in den Blumengärten. Für jedes Kindesalter gibt es etwas zum Entdecken und Austoben. Zum Beispiel eine aufregende Nestschaukel, sowie ein Spinnen-Kletternetz aber auch ein Pflanzenmemory sowie einen Tulpen-Parcours.

Veranstaltungs-Highlight zu Ostern

Ein besonderes Highlight im Veranstaltungskalender der Blumengärten Hirschstetten sind die Ostertage, die vom 30. März bis zum 1. April stattfinden. Der Eintritt ist frei und alle Gäste können sich auf einen Ostermarkt mit einer Vielzahl regionaler Delikatessen freuen, darunter Schinken, Speck, Käse, Räucherlachs und Honig. Auch bemalte Eier, Osterkerzen und Selbstgebasteltes zählen zum Angebot. Zusätzlich erwarten die Gäste Infostände und Workshops zu verschiedenen Themen der Pflanzenwelt. Für die jüngsten Besucher gibt es ein unterhaltsames Programm mit Karussellfahren, Kinderschminken und Bastelaktivitäten. Mehr Informationen finden Sie hier.