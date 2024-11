Salm Group: Seit 100 Jahren ein Genuss im Dritten

Wie kein anderes Unternehmen hat die Salm Group, bekannt für ihre herausragenden Brauereisysteme sowie die beliebten Restaurants Salm Bräu und Stöckl im Park, die Gastro-Szene nachhaltig geprägt.

Am 21. November feierte die Salm Group im Beisein von Stadtrat Peter Hanke ihr 100-jähriges Jubiläum. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde das erfolgreiche Familien­unternehmen als österreichischer Leitbetrieb zertifiziert. Dass das köstliche Bier und die herrliche Küche im Salm Bräu und Stöckl im Park ein Erfolgsschlager sind, zeigt die Beliebtheit der Lokale bei den Wienern.

Ein Unternehmer aus Leidenschaft

Zur wirtschaftlichen Blüte gebracht hat die Salm Group der Familienmensch und Erfolgsunternehmer KR Walter Welledits. Die Kunst des Bier-Brauens hat er wie kein Zweiter in Österreich über Jahrzehnte vorangetrieben. Die Brauanlagen der Salm Group wurden bisher in 40 Länder exportiert. Als erste – technisch auf höchstem Niveau befindliche – Brauerei ist auch eine Reduktion des CO 2 -Ausstoßes von 67 Prozent gelungen. Die Restaurants Salm Bräu (seit 1994) und das „jüngste Kind“ der Gruppe, das Stöckl im Park (seit 2019) hat Welledits auch im höheren Alter mit viel Ambition zu erfolgreichen ­Gastro-Betrieben entwickelt, trotz starker Konkurrenz.

www.salmbraeu.com

www.stoecklimpark.at

salm-austria.com