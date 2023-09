Wiens größter Sozialmarkt bekommt neues Konzept

Vor knapp 15 Jahren eröffnete der erste Sozialmarkt des Samariterbund Wiens in Floridsdorf. Nun wurde er von Grund auf renoviert und mit einem modernen Konzept versehen. Das attraktive Ambiente soll die Hemmschwelle senken, im Sozialmarkt einzukaufen.

Das Geschäft in der Frömmlgasse, größter der fünf Sozialmärkte des Samariterbund Wiens, setzt ökologische Maßstäbe: Die verwendete Gerätetechnik wurde energieoptimiert, und der Markt hat plastikfreie Mehrweg-Sackerl eingeführt. Außerdem möchte der Samariterbund Kunden nun noch besser ansprechen, indem die gesteigerte Attraktivität des Sozialmarktes ein entstigmatisiertes Einkaufsumfeld ermöglicht.

Menschen die Hemmungen nehmen

Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens, begründet die Maßnahme: „Der Umbau kann auch Menschen, die von Armut bedroht sind, aber bislang noch nicht bei uns eingekauft haben, die Hemmung nehmen, dieses Sozialangebot zu nutzen – sie können sich hier so vertraut wie in kommerziellen Supermärkten bewegen und trotzdem von den stark vergünstigten Preisen profitieren.“ Auch Georg Papai, Bezirksvorsteher von Floridsdorf, freut sich über das frische Erscheinungsbild. „Aus vielen Gesprächen mit den Menschen in unserem Bezirk weiß ich, dass das Geld oft Monat für Monat schneller knapp wird als noch vor ein paar Jahren. Attraktive Angebote wie dieses helfen, die Folgen der allgemeinen Teuerung abzufedern. Ein Lichtblick für viele, der den sozialen Zusammenhalt in Floridsdorf unterstreicht.“

Schon 22.000 registrierte Kunden

Die Sozialmärkte des Samariterbund bieten Menschen mit geringem Einkommen Nahrungsmittel und Hygieneartikel zu sehr reduzierten Preisen an. Die Nachfrage ist im Laufe des vergangenen Jahres um 40 Prozent gestiegen. Registrierte Kunden, aktuell sind es rund 22.000, können neben den günstigen Waren auch eine kostenlose Sozialberatung in Anspruch nehmen. Überdies erfüllen die Sozialmärkte des Samariterbund Wiens eine bedeutende ökologische Funktion: Allein 2022 konnten durch insgesamt 1200 Tonnen Lebensmittel, die als Spende an die Sozialmärkte gingen und sonst weggeworfen worden wären, rund 100 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden.

So können auch Sie helfen

Der Samariterbund ist dankbar für Sachspenden. Gesucht werden vor allem frisches Obst und Gemüse, aber auch originalverpackte Lebensmittel. Die Abgabe ist von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr direkt in den Sozialmärkten möglich:

Sozialmarkt Gellertgasse

Gellertgasse 42-48

1100 Wien

Tel: +43 1 89 145-650

sozialmarkt@samariterwien.at

Sozialmarkt Böckhgasse

Böckhgasse 2-4

1120 Wien

Tel: +43 1 89 145 651

sozialmarkt@samariterwien.at

Sozialmarkt Pillergasse

Pillergasse 20

1150 Wien

Tel: +43 1 89 145-371

sozialmarkt@samariterwien.at

Sozialmarkt Frömmlgasse

Frömmlgasse 31

1210 Wien

Tel: +43 1 22 144-44

sozialmarkt@samariter.at

Sozialmarkt Donau Zentrum

Wagramer Straße 94

1220 Wien

Tel: +43 1 22 144

sozialmarkt@samariterwien.at

Sie können den Samariterbund auch mit Geldspenden unterstützen.

Spendenkonto:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Landesverband Wien

AT65 2011 1287 6984 9600

Kennwort: Sozialmarkt