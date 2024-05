Donaustadt: Neuer Radweg An den alten Schanzen

Im 22. Bezirk geht die Rad-Offensive weiter: An den alten Schanzen entsteht von Juli bis Oktober eine über 600 Meter lange Radverkehrsanlage, sie bildet einen wichtigen Lückenschluss und verbindet in Zukunft Hausfeldstraße und Seestadt Aspern miteinander.

Seit 2022 wird in der Donaustadt mit Projekten wie dem extra breiten Zwei-Richtungs-Radweg in der Wagramer Straße als Teil von Wiens 1. Mega-Radhighway durchgestartet. Im Fokus der Offensive stehen aber auch Lückenschlüsse wie An den alten Schanzen. Dies ist für Radfahrende die einzige direkte Verbindung zwischen der Hausfeldstraße und der Seestadt Aspern und somit eine wichtige Radroute.

Baustart im Sommer

Bisher gibt es zwischen Hausfeldstraße und Lavendelweg nur in Richtung Seestadt einen Ein-Richtungs-Radweg. Ab Sommer 2024 entsteht auch auf der nördlichen Seite ein baulich getrennter Ein-Richtungs-Radweg mit einer Breite von bis zu 2,20 m. So wird eine noch bessere Anbindung an die Seestadt geschaffen und eine Lücke zwischen bestehenden Radfahranlagen in der Hausfeldstraße und der Johann-Kutschera-Gasse geschlossen. Im gesamten Projektgebiet werden außerdem 14 Bäume gepflanzt, die im Sommer für Schatten und Kühlung sorgen. Zusätzlich werden bestehende Baumscheiben und Grünflächen erweitert. Insgesamt kommt es so zu Entsiegelungen von rund 250 Quadratmetern. „Ich freue mich, dass wir mit diesem Lückenschluss künftig allen Radfahrenden ein komfortables Vorankommen ermöglichen und für mehr Sicherheit im Rad- und Fußverkehr sorgen können“, so der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.