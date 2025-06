Gemeinsam statt einsam: Senioren-WGs vom Samariterbund

Wenn das eigene Zuhause zu groß wird oder das Alleinleben zur Belastung, stellt sich für viele ältere Menschen die Frage: Wie möchte ich künftig wohnen? Die Senioren-Wohngemeinschaften des Samariterbund Wiens bieten eine Antwort, die beides verbindet – Selbstbestimmung und Gemeinschaft.

Willkommen daheim – barrierefrei und individuell

In den modernen Senioren-WGs des Samariterbund Wiens wird großer Wert auf Komfort und Zugänglichkeit gelegt. Jede Wohneinheit ist barrierefrei gestaltet und verfügt über ein eigenes Bad mit WC sowie einen Balkon – ein Stück Privatsphäre, das Rückzug und Ruhe ermöglicht. Gleichzeitig schaffen großzügige Gemeinschaftsbereiche Raum für Austausch, Aktivitäten und ein herzliches Miteinander.

Leben in Gesellschaft – mit Unterstützung, wenn gewünscht

Ob beim gemeinsamen Kochen, beim Spieleabend oder beim Kaffee auf der Terrasse – in den Wohngemeinschaften wird Gemeinschaft gelebt. Wer Hilfe im Alltag benötigt, kann auf die individuelle Betreuung durch die engagierten Mitarbeiter:innen des Samariterbunds zählen. Die Unterstützung ist dabei so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich – stets mit dem Ziel, ein selbstbestimmtes Leben zu fördern.

Mehr als ein Wohnkonzept – ein neues Zuhause

Die Senioren-WGs des Samariterbund Wiens bieten mehr als nur ein Dach über dem Kopf: Sie eröffnen Perspektiven für ein aktives, würdevolles Leben im Alter. Hier finden Menschen ein Zuhause, das Geborgenheit bietet und in dem der Alltag wieder Freude macht.

Weitere Informationen finden Sie unter: samariterwien.at/senioren-wohngemeinschaften