Samsung The Terrace: Heimkino unter freiem Himmel

Ein neuer Lifestyle erobert den Outdoor-Bereich: Der innovative „The Terrace“ Fernseher ermöglicht es nun endlich, das Fernseherlebnis unter freiem Himmel in vollen Zügen zu genießen.

Bisher war es üblich, dass Fernseher nur innerhalb der eigenen vier Wände zu finden waren. Bars und Kneipen stellten lediglich für große Sportereignisse TV-Geräte im Außenbereich auf, während wir uns ansonsten mit der Vorstellung von italienischen Großfamilien begnügen mussten, die gemeinsam im Freien Fußball schauen. Doch diese romantische Vorstellung war stets von zahlreichen Hindernissen begleitet.

Regen & Sonne sind kein Problem mehr

Regen und andere Verschmutzungen stellten eine Bedrohung für herkömmliche Fernseher dar und konnten ihnen schweren Schaden zufügen. Der Sound war im Wohnzimmer zwar hervorragend, doch im Freien konnte er möglicherweise zu schwach sein. Zudem konnte die Sonne schnell das Bild überstrahlen, wodurch es schwierig wurde, Farben und Kontraste deutlich zu erkennen. Angesichts dieser Probleme entschieden wir uns letztendlich dafür, unsere Fernseher lieber in den sicheren vier Wänden zu belassen. Außerdem ist er nach IP55 wasser- und staubabweisend.¹’²

Fernsehen im Garten, Terrasse, Balkon, …

Doch jetzt kommt der neue „The Terrace“ Outdoor TV ins Spiel und beseitigt alle diese Hindernisse. Mit diesem Fernseher wird das Fernsehen im Garten zu einem mühelosen Vergnügen, das keine Kompromisse erfordert. „The Terrace“ ist robust und wetterfest konzipiert, sodass Regen oder Verschmutzungen ihm nichts anhaben können. Somit können wir bedenkenlos unsere Lieblingsfilme, Serien und Sportevents im Freien genießen.

Der Fernseher in 65“ ist um €3.499,- und auch in 55“ um €2.199,- sowie in 75“ um €4.199,- nur bei Media Markt in Hietzing erhältlich.

Die beworbene Aktion und der Preis beinhalten im Werbezeitraum bis 3. Juli 2023 die Original-Halterung um €129,-/ bzw. €199,- und Soundbar um €599,- (UVP €999,-)

¹ Spritzwasser- und staubgeschützt nach IP55 (International Protection Rating, Schutzart (IP Code)) bei Temperaturen von -31°C bis +50°C (Oberflächentemperatur). Für Installation mitgeliefertes Handbuch beachten und direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät vermeiden. Bei zu hohen Temperaturen wird die Bildschirmhelligkeit zum Schutz des TVs heruntergeregelt.

² IP55 (International Protection Rating, Schutzart (IP Code)): Die Temperaturangaben und Schutzarten können in folgendem Dokument nachgelesen werden: IEC 60529.