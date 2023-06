Seniorenmeisterschaft der Minigolf-Giganten in Oberlaa

In der ersten Juliwoche, von 5. bis 7. Juli messen sich die Besten des Bahnengolfs bei der Seniorenstaatsmeisterschaft in der Minigolf-Anlage Franz-Koci Straße 3 in Favoriten. Ausgetragen wird die Staatsmeisterschaft der Senioren mit 99 Spielerinnen und Spielern aus ganz Österreich. Publikum ist herzlich willkommen.

Wohl alle haben schon einmal versucht, den Minigolf- Ball mit einem Schlag ins Loch, dem „Hole“ zu treffen. Mit viel Glück gelingt es auch. Meistens braucht es aber doch bis zu 6 Schläge. Mehr Chancen hat man auch nicht, da die Anzahl an Schlägen pro Bahn mit 6 beschränkt ist. Anders die Profis. Was sie auszeichnet ist hohe Konzentration, Ausdauer und Zielsicherheit. Die Großen des Minigolfs lochen den Ball fast immer mit ein bis zwei Schlägen ein. Dabei spielt auch die Wahl des richtigen Balls eine wichtige Rolle. Unterschiedliche Balleigenschaften, wie Sprunghöhen, Härte und Laufeigenschaften erleichtern dabei dem Spieler sein Ziel mit wenig Schlägen zu erreichen.

Zuschauen zahlt sich aus

Von den Profis kann man sich abschauen, wie man den Schläger richtig hält, das Ziel anpeilt und den Ball zielsicher und mit Gefühl schlägt. Auf der Anlage in des Wiener Bahnengolf-Verbands in der Franz-Koci Straße 3 kann es jeder und jede Minigolf-Begeistere einmal ausprobieren. Die Anlage ist täglich ab 10 Uhr geöffnet. Sowohl die Systeme Minigolf auf Betonbahnen als auch Miniaturgolf auf Eternitbahnen stehen zur Verfügung. Gute Luft, viel Grün und ein kleines Café machen den besonderen Charme des Platzes aus.

Die spannendsten Momente der Staatsmeisterschaft werden von 5. bis 7. Juli beim Zähl-Bewerb und am 8 Juli beim K.O.-Bewerb erwartet. Nicht versäumen: Minigolf bleibt bis zum letzten Schlag spannend.

Mehr Infos gibt es unter www.rotgold.at/de/bahnengolfzentrum