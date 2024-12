Schmäh-Parade: Programm der Tschauner steht schon

Die legendäre Pawlatschenbühne in Ottakring hat vor der Weihnachtspause noch Gas gegeben. Das Programm für 2025 steht zum Teil schon – am 17. Juni geht’s mit dem Stegreifstück “Im grauen Rössl” los. Vorfreude auf die Schenkelklopfer.

Für die vielen Fans eine Frohbotschaft – und Tickets sind ja vielleicht noch ein kurzfristiges Weihnachtsgeschenk. Denn es warten ab Juni wieder wunderbare Tschauner-Abende in der Maroltingergasse: “Komm ein bisschen mit nach Italien”, “Das Freudenhaus vom Liebhartstal”, “Tatort Gartenzaun” oder “Die Tschauners” garantieren Lachsalven.

Gemütlichkeit der Vorstadt

Dass der Garten der Pawlatschenbühne sehr gemütlich ist, es mit dem legendären Tschauner-Menü (Knacker & Seiterl) auch eine gemütliche Kulinarik gibt, sei zusätzlich erwähnt. Die Atmosphäre in der kleinen, feinen Bühne in Ottakring kann vom Wiener Bezirksblatt nur empfohlen werden. Wer’s gemütlich will, ist hier genau richtig – dafür sorgt das engagierte und sympathische Team rund um Leiterin Monika Erb.

Gut erreichbare Bühne

Der Kultur-Standort ist gut mit der U3 (Station Kendlerstraße), der Bim-Linie 10 und dem Autobus 48A erreichbar. Man kann also getrost das Auto stehen lassen, um G’spritzte oder Bier zu trinken. Erste Auszüge aus dem Programm inklusive der Auftritte von Omar Sarsam, Weinzettl & Rudle oder Pete Art & Herbert Prohaska unter Tschauner Bühne.

©Sigrid Mayer

Bilder: Tschauner Bühne, Sigrid Mayer