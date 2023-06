Schmankerl: Jetzt geht’s um die (Prime-)Wurst!

Schnäppchenjäger aufgepasst! Am 11. und 12. Juli kann man beim Amazon Prime Day günstige Deals aus mehr als 30 Kategorien ergattern – und auf Österreichs Prime-Mitglieder wartet ein besonderes Schmankerl: die „Prime-Wurst“ an ausgewählten Würstelständen.

48-Stunden lang Online-Shopping zu Schnäppchen-Preisen: Prime-Mitglieder können es wie jedes Jahr kaum erwarten, dass der Startschuss fällt. Das Event startet am 11. Juli um Mitternacht und läuft bis einschließlich 12. Juli um 23.59 Uhr. Und es zahlt sich aus! Top-Angebote von internationalen Erfolgs-Marken, wie JBL, Bose, LEGO, Kärcher, BaByliss oder Levi`s locken ebenso, wie auch von heimischen Unternehmen, unter anderem Swarovski, KTM und Waterdrop.

Schmackhaftes Extra-Goodie

Auf Österreichs Prime-Mitglieder wartet heuer am Prime Day ein zusätzliches Häppchen: die „Prime-Wurst“ mit Fleisch oder als vegane Variante. In einem Wettbewerb wurden von einer fachkundigen wie prominenten Jury – darunter Gastronom Nuriel Molcho, Food Influencer Martin Puttler und Fußballegende Toni Polster – die teils ausgefallenen Kreationen von 19 österreichischen Produzenten verkostet. Die klassische Käsekrainer der Metzgerei Maier und das „Bio-Pilzwürstl“ von Hut&Stiel überzeugten schließlich die Juroren. Die Gewinner gibt es am Prime Day an ausgewählten Würstelständen zum Probieren – kostenlos und solange der Vorrat reicht, nach Vorzeigen des Prime-Status auf der Amazon-App.

Wann, wo und zu welchen Öffnungszeiten die „Prime-Wurst zu kriegen ist, findet man auf: www.amazon.at/prime-wurst