Schnitzel-Voting: Ein echtes Wiener geht nicht unter

Der durchschnittliche Österreicher genießt im Jahr stolze 30,6 Wiener Schnitzel. Aber wo man das wohl bekannteste österreichische Nationalgericht am besten verzehrt, hat das Gourmet-Magazin Falstaff jetzt beim Schnitzel-Voting 2023 eruiert.

Zahlreiche Geschichten ranken sich um das Wiener Schnitzel. Einer Legende zufolge brachte erst Feldmarschall Radetzky das Rezept 1857 aus Italien mit. 1848/49 hat er als Generalkommandant der österreichischen Armee in Lombardo-Venetien die italienische Revolution niedergeschlagen. Bei seinem Aufenthalt soll er damals Bekanntschaft mit dem Costoletta milanese gemacht haben. Er soll davon derart begeistert gewesen sein, dass er den Kaiser am Rande eines militärischen Berichts von der Speise in Kenntnis setzte. Nach seiner Rückkehr wurde Radetzky sofort an den Hof gerufen, um dem kaiserlichen Chefkoch das Rezept der Costoletta milanese zu übermitteln. Am Wiener Hof probierte man das Rezept gleich aus, und von dort eroberte es bald das ganze Kaiserreich.

Eine schöne Geschichte, aber so nicht ganz richtig. Die Bezeichnung „Wiener Schnitzel“ taucht bereits erstmals 1831 im „Allerneuersten allgemeinen Kochbuch“ von Maria Anna Neudecker auf. Wer auch immer sich also die „Entdeckung“ der Köstlichkeit auf seine Fahnen schreiben darf – fest steht, dass das „Wiener Schnitzel“ mit Fug und Recht als das österreichische Nationalgericht bezeichnet werden kann – aber wo man es am besten genießt hat jetzt das Gourmet-Magazin Falstaff beim „Schnitzel-Voting 2023“ herausgefunden.

Gold für das goldbraun Gebackene

Der durchschnittliche Österreicher genießt im Jahr stolze 30,6 Wiener Schnitzel. Das summiert sich zu einem beeindruckenden Gesamtgewicht von 42 Millionen Kilogramm Fleisch, das zart paniert und goldbraun gebraten seinen Weg auf die Teller der heimischen Lokale findet. Um die Restaurants zu ermitteln, welche die besten Schnitzel auf der Karte haben, hatten die Leser des größten Magazins für kulinarischen Lifestyle in den vergangenen zwei Wochen die Gelegenheit, für ihre persönlichen Favoriten abzustimmen. Das Ergebnis dieses Votings steht nun fest.

Die Sieger in Wien