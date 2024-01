Am 24. Jänner ist Internationaler „Tag der Bildung“ – ein „Feiertag“ für die Wiener Volkshochschulen (VHS) und Anlass genug, alle Wiener:innen einen Tag lang zum kostenlosen Schnuppern einzuladen.

Die Wiener Volkshochschulen sind seit Jahren hochfrequentierte Einrichtungen wenn es um Erwachsenenbildung geht – und leisten hier ganze Arbeit. Wer sich selbst von der Programmvielfalt der VHS überzeugen möchte, bekommt am 24. Jänner Gelegenheit dazu. Rund 100 kostenlose Schnupperkurse werden am „Tag der Bildung“ an verschiedensten VHS-Standorten in ganz Wien angeboten. Egal, ob man sich beruflich fortbilden möchte oder einfach Neues ausprobieren – jetzt bekommt man die Gelegenheit dazu. „Bildung ist der Schlüssel zur persönlichen Entfaltung und beruflichen Weiterentwicklung. Wir laden alle Wiener:innen ein, neugierig zu sein und das Richtige für sich zu finden“, motiviert VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger zu regen Teilnahme.

Von Koreanisch bis zur Babymassage

Wirft man einen Blick auf das Kursangebot der VHS, wird schnell klar, hier wird so gut wie jede Interessensgruppe fündig. So gilt die VHS unter anderem als größte Sprachschule der Stadt: Ob Englisch, Portugiesisch oder Koreanisch – wer eine neue Sprache erlernen möchte, der ist hier genau richtig. Am 24. Jänner kann man nicht nur die diversen Fremdsprachen ausprobieren, es gibt auch kostenlose Beratungen und Einstufungen für zahlreiche Sprachkurse.

Wer eher kunstaffin ist, bekommt ebenfalls die Möglichkeit, sich künstlerisch zu entfalten: Schauspiel steht ebenso auf dem Programm wie Handy-Fotografie oder die Schreibwerkstätte. Auch für die verschiedensten Instrumente – von Blockflöte bis zum Saxophon – gibt es Schnupperkurse.

Im Bereich Gesundheit und Bewegung kann man sich „durchtesten“: Babymassage, Yoga in Gebärdensprache für Frauen, Popballett oder Stepptanz für 55plus – es gibt bei der VHS für alle Altersgruppen das passende Angebot.

Zusätzlich gibt es am 24. Jänner noch kostenlose Veranstaltungen wie etwa „Was tun gegen Antisemitismus?“, „Reden wir über Geld! – Jetzt gehe ich es an!“ oder die Diskussionsveranstaltung „Demokratie – wie jetzt?“ zum Auftakt des VHS-Jahresschwerpunkts 2024 „Demokratie“.

Teilnahme kostenlos!

Die Teilnahme an den Schnupperkursen sowie die Beratungen sind am 24. Jänner kostenlos – um sich einen Platz zu sichern, ist jedoch eine Anmeldung erforderlich:

VHS-Bildungstelefon +43 1 893 00 83

WhatsApp Bildungschat wa.me/4318930083

Website vhs.at/schnuppern