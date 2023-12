Schönbrunn: Geschenke an SOS-Kinderdorf übergeben

Rekordverdächtige 235 weihnachtlich verpackte Geschenke wurden jetzt vor dem Schloss Schönbrunn von der Weihnachtsmarkt-Veranstalterin Gabriela Schmidle an das SOS-Kinderdorf in Wien übergeben.

Seit Beginn des diesjährigen Kultur- & Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn gab es die Gelegenheit, Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen, die unter herausfordernden Umständen aufwachsen, zu erfüllen. Persönliche Wünsche wie ein XL-Löwe-Kuscheltier, ein Fußball sowie kunterbunte Malsets wurden im Zeitraum von drei Wochen von den Marktbesuchern und Ausstellern vom Wunschbaum gepflückt, besorgt, liebevoll verpackt und pünktlich abgegeben.

Es erfüllt uns mit Freude, Kinder und Jugendliche in Not mit der Wunschbaum-Aktion zu beschenken. (Gabriela Schmidle)

Rechtzeitig vor Weihnachten fand dann die Geschenk- sowie Scheckübergabe in der Höhe von 20.000 Euro für Rat auf Draht statt. Der Betrag setzt sich aus den Spenden der Besucher des Weihnachtsmarktes, der Aussteller sowie der Eigenspende des Marktveranstalters MTS Wien zusammen.

Langjährige Unterstützung

Seit vielen Jahren unterstützt der Kultur- & Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn das SOS-Kinderdorf in Wien. „Uns als Veranstalter des Weihnachtsmarktes in Schönbrunn ist es ein Herzensanliegen, die Tradition der Geschenkübergabe an das SOS-Kinderdorf fortzusetzen. Es erfüllt uns mit Freude, Kinder und Jugendliche in Not mit der Wunschbaum-Aktion zu beschenken. Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit den Besucher:innen und Aussteller:innen des Weihnachtsmarktes dazu beizutragen und die wichtige Arbeit von SOS-Kinderdorf zu unterstützen“, betont Weihnachtsmarkt-Veranstalterin Gabriela Schmidle.

Freudig wurden die vielen, bunten Geschenke an Nora Deinhammer, Geschäftsführerin des SOS-Kinderdorf Österreich, übergeben. „Der Weihnachtsmarkt unterstützt seit 20 Jahren das SOS-Kinderdorf und Rat auf Draht. In diesen 20 Jahren wurden über 100.000 Euro an die Notrufnummer Rat auf Draht gesammelt und uns ermöglicht, Kindern und Jugendlichen in Notsituationen zuzuhören. Zusätzlich finden jährlich über 200 liebevoll verpackte Weihnachtsgeschenke von Besuchern des Marktes ihren Weg ins SOS-Kinderdorf. Wir möchten uns von Herzen bei der MTS Wien und allen Beteiligten für diese außerordentliche Großzügigkeit und das beständige Engagement bedanken. Es ist für uns von unschätzbarem Wert, solch verlässliche und engagierte Partner an unserer Seite zu wissen“, freut sich SOS-Kinderdorf-Geschäftsführerin Nora Deinhammer.

Goldene Spendenpakete am Wunschbaum

Bis zum 4. Jänner haben die Besucher noch die Möglichkeit, goldene Spendenpakete vom Wunschbaum zu erwerben. Mit einem Beitrag zwischen 15 und 70 Euro kann WG-Kindern des SOS-Kinderdorfs ein gemeinsamer Kinobesuch ermöglicht oder einem Kind durch Nachhilfestunden das Lernen erleichtert werden.

Weitere Informationen unter www.weihnachtsmarkt.co.at.