Schüler aus Hietzing vertritt Wien bei den WorldSkills

In wenigen Tagen starten die 47. Berufsweltmeisterschaften in Lyon. Maria Neumann, Spartenobfrau des Gewerbes und Handwerks der Wirtschaftskammer Wien, traf WorldSkills-Teilnehmer Stefan Tomp, um die Wiener Jungfachkraft in Aktion zu erleben.

Vom 10. bis 15. September 2024 wird der Hietzinger Stefan Tomp, talentierter IT-Schüler der HTL Wien 3 Rennweg, Wien und Österreich bei den WorldSkills 2024 in Lyon vertreten. Die WorldSkills sind ein internationaler Berufswettbewerb, bei dem junge Fachkräfte aus der ganzen Welt ihr Können in verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellen. Stefan Tomp wird in der Kategorie „IT-Netzwerk- und Systemadministration“ antreten.

Dazu Maria Neumann: „Wir sind stolz, dass unsere besten Fachkräfte des Landes heuer an den World Skills teilnehmen. Die Kandidaten und Kandidatinnen trainieren hart und werden optimal vorbereitet sein. Ich wünsche allen viel Erfolg beim Beweisen ihres außerordentlichen Könnens und drücke ihnen die Daumen für das notwendige Quäntchen Glück. Go for Gold!“

Aus Hietzing an die IT-Weltspitze

Stefan Tomp, geboren 2004 wohnt im 13. Bezirk und besucht derzeit die fünfte Klasse der HTL-Rennweg. Mit einem Schwerpunkt auf Netzwerktechnik hat er sich während seiner Schulzeit bereits ein umfassendes Wissen in den Bereichen IT-Sicherheit und Netzwerkadministration angeeignet. Seine Leidenschaft für die IT zeigt sich nicht nur in seinem schulischen Erfolg, sondern auch in seiner Hingabe, die meiste Freizeit für das Studium von Netzwerktechnik und IT-Sicherheit zu nutzen.

In Vorbereitung auf die WorldSkills 2024 hat sich Stefan intensiv auf den Wettbewerb vorbereitet. „Ich freue mich auf einen fachlichen und persönlichen Austausch mit den Teilnehmern aus den anderen Nationen und wünsche mir einen spannenden Wettbewerb“, sagt Stefan. Seine Teilnahme an den AustrianSkills hat ihn für die internationale Bühne inspiriert, und er ist motiviert, Neues zu lernen und sich den Herausforderungen zu stellen, die die WorldSkills bieten.

Unterstützt wird Stefan vom Experten Christian Schöndorfer, sein betreuender Lehrer an der HTL Wien 3 Rennweg: „Mit Begeisterung und Entschlossenheit ist Stefan bereit, sein Land in Lyon zu vertreten und die Vielseitigkeit sowie Komplexität seines Fachgebiets zu demonstrieren.