Schüler laufen in Liesing: € 3000 für den guten Zweck

Tolle Leistung in Liesing: 450 Schüler der 1. und 2. Klassen des GRG23 Anton-Baumgartner-Straße sind vor kurzem in memoriam eines Mitschülers für den guten Zweck gelaufen.

Der Erfolg liegt in den Beinen. Das haben dieSchüler des GRG23 in Liesing jetzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Bei einem Charity-Run gegen die Zeit und für das Geld. Jede Klasse hatte 15 Minuten Zeit um möglichst viele 400m Runden zu laufen. Pro Runde wurde ein Euro von den jeweiligen Eltern gespendet. Spitzenleistung erreichte dabei ein Schüler aus der 2F – der ganze 12 Runden schaffte! Auch ein Erstklassen Schüler beeindruckte sehr mit 11 Runden á 400m in 15 Minuten!

Die erlaufene Gesamtsumme von rund 3000 Euro kommt dem Kinderhopiz NETZ (www.kinderhospiz.at) zugute. Bezirksvorsteher Gerald Bischof betont: „Eine großartige Aktion der Schule! Vielen Dank allen Beteiligten, einerseits für die Organisation, aber natürlich auch fürs Laufen und ganz speziell auch fürs Spenden!“

Die Organisatorin Prof. Mag.a Irina Guarghias-Clarissetti freut: „der großartige Erfolg dieses 1. Charity Runs in unserer Schule. Ich hoffe, wir können dies nächstes Jahr fortsetzen!“