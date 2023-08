Schulstart: Erlebnistag und Top-Angebote im Shopping Center Nord

Das Shopping Center Nord läutet den September mit einem aufregenden Entertainmentprogramm ein, das sowohl junge als auch junggebliebene Besucher begeistern wird.

Am 4. September von 10:00 bis 17:30 Uhr erwartet die Gäste ein Tag voller spannender Aktivitäten und exklusiver Angebote, die das Einkaufserlebnis zu einem unvergesslichen Ereignis machen.

Interaktives Quiz

Diejenigen, die nach geistiger Herausforderung suchen, sollten unbedingt am „Station Buzzer Quiz“ teilnehmen. Dieses interaktive Quiz verspricht nicht nur Spaß, sondern auch die Möglichkeit, das eigene Wissen unter Beweis zu stellen. Teste deine Kenntnisse in verschiedenen Kategorien und tritt gegen andere kluge Köpfe an.

Bastelwerkstatt

Für die kreativen Köpfe steht die „Bastelwerkstatt“ bereit. Hier kannst du deine handwerklichen Fähigkeiten entfalten und einzigartige Kunstwerke erschaffen. Lass deiner Fantasie freien Lauf und gestalte individuelle Dekorationen oder Geschenke, die deine Persönlichkeit widerspiegeln.

Exklusive Angebote zum Schulstart

Doch das ist noch nicht alles, was das Shopping Center Nord zu bieten hat. Rund um das Einkaufszentrum erwarten dich exklusive Angebote zum Schulstart. Das Timing könnte nicht besser sein, um deinen Kleiderschrank mit den neuesten Modetrends für Kinder aufzufrischen. Entdecke die vielfältige Auswahl an angesagter Kleidung und finde die perfekten Outfits, die den Schulstart mit Stil begleiten werden.

Der Schulbeginn steht vor der Tür und im Shopping Center Nord findest du alles, was du für einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr benötigst. Von Stiften über Hefte bis hin zu Rucksäcken und Schulranzen – hier findest du eine breite Palette an Schulutensilien, die deinen Anforderungen gerecht werden. Mach dich bereit, produktiv ins neue Schuljahr zu starten, ohne lange nach den notwendigen Materialien suchen zu müssen.