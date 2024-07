Schutzlos in der Sonne: Caritas ruft zur Hilfe auf!

Besonders stark trifft die derzeitige Hitzewelle armutsbetroffene und obdachlose Menschen. Unter anderem verschaffen so genannte „Klimaoasen“ der Caritas ihnen Linderung. Mit einem so genannten Hitze-Paket können aber auch Sie diese Menschen gezielt unterstützen.



Anzeige

Steigende Temperaturen und anhaltende Hitzewellen stellen ein zunehmendes Gesundheitsrisiko für obdachlose Menschen dar. „Klimaoasen und andere Hilfsangebote sind Zeichen der Solidarität, die wir jenen schulden, die am wenigsten für den Klimawandel können und am meisten darunter zu leiden haben “, so Caritasdirektor Klaus Schwertner.

Klimaoasen und Streetwork

Neben dem Angebot der Klimaoasen, die in 27 Pfarren in Wien und Niederösterreich Abkühlung und Gesellschaft bieten, ist die Caritas auch an vielen anderen Orten im Einsatz. Denn Sonnenbrände, Dehydrierung oder Hitzeschlag sind nur einige der Gefahren für Menschen, die im Sommer auf der Straße leben. „In unseren Tageszentren, etwa in der Gruft oder am Hauptbahnhof, finden Menschen einen Aufenthaltsort, um sich abzukühlen. Unsere Streetwork-Teams sind auch im Sommer unterwegs und versorgen jene Menschen, die auf der Straße schlafen. Wir verteilen Sonnencremen, Wasser, Kopfbedeckungen sowie Isomatten und Sommerschlafsäcke“, erklärt Schwertner.

Aufklärung über Hilfsangebote

Um diese Menschen gut durch die heiße Jahreszeit zu bringen, ist die Caritas dringend auf Sachspenden angewiesen „Gleichzeitig betreiben wir viel Aufklärungsarbeit, sprechen mit Klienten über die gesundheitlichen Gefahren von Hitze und informieren sie über Hilfsangebote“, berichtet Susanne Peter, Sozialarbeiterin und Teamleiterin des Caritas Streetwork.

Kostenloser Gesundheitsbus

Beim Louisebus, dem Medizinbus der Caritas, helfen freiwillige Ärzte an fünf Tagen in der Woche kostenlos bei gesundheitlichen Problemen – neben Wasser und Kopfbedeckungen verteilen sie vor allem auch kühlende Cremen, die bei geschwollenen Beinen und Krampfadern im Sommer Abhilfe schaffen sollen.

Spenden für die Hitzehilfe



Um armutsbetroffene und obdachlose Menschen zielgerichtet unterstützen zu können, bittet die Caritas um Sachspenden. Konkret werden für den Sommer dringend Sonnencremes, Badetücher sowie neue Socken und Unterhosen (für Erwachsene) gebraucht – alle Informationen dazu sowie zu den Abgabestellen sind online zu finden. Auch mit einer Geldspende im wirhelfen.shop und über das Caritas Spendenkonto (Erste Bank, IBAN: AT47 2011 1890 8900 0000, Kennwort: Notversorgung) können jene Menschen unterstützt werden, die besonders stark von den heißen Temperaturen im Sommer betroffen sind.

Soforthilfe durch Hitze-Paket

Mit nur 3,50 Euro spendieren Sie ein hier ein kühles Getränk und eine kleine Mahlzeit in einer Klimaoase.

Mit 50 Euro schenken Sie hier ein Hitze-Paket bestehend aus Isomatte, Sommerschlafsack, Sonnencreme, Trinkwasser und einer Kopfbedeckung.