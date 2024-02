Schutzprojekt für Amphibien sucht freiwillige Helfer

Die Amphibien-Saison am Hanslteich in Hernals steht in den Startlöchern. Wer interessiert daran ist, Kröten und Frösche zu schützen und sicher über die Straße bringen, ist herzlich willkommen, bei der Aktion mitzumachen.

Seit vier Jahren betreut der Verein gegen Tierfabriken (VGT) einen mobilen Amphibienschutzzaun beim Hanslteich in Neuwaldegg. Die Tiere fallen entlang des Zauns in Kübel und werden täglich vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang sicher über die Straße gebracht. Für diese schöne, aber auch anstrengende Tätigkeit werden auch heuer wieder ehrenamtliche Helfer gesucht.

Große Einschulung vor Ort

Wer sich vorstellen kann, einmal wöchentlich eine Schicht am Zaun zu übernehmen, ist zur großen Einschulung am Hanslteich eingeladen. Treffpunkt ist am 3. März um 11 Uhr direkt beim Hanslteich (neben Restaurant Klee) an der Amundsenstraße 10 im 17. Bezirk. Bitte Warnweste, wettergemäße Kleidung und festes Schuhwerk anziehen! Wer an diesem Termin verhindert ist, kann bei Koordinatorin Kim wegen einer alternativen Einschulung anfragen. Email: kim.winkler@vgt.at, Tel.: 0664 1379733