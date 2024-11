Schwierig? Der Theatersommer in Rodaun nimmt’s leicht

2024 jährt sich zum 150. Mal Hugo von Hofmannsthals Geburtstag. Zum Jubiläum bringt der Theatersommer Rodaun seine Komödie „Der Schwierige“ auf die Bühne.

„Der Schwierige“ ist ein sprachgewaltiges Werk von Hugo von Hofmannsthal. Die Komödie greift einerseits das Machtvakuum nach dem Ersten Weltkrieg auf und zeigt einen schwindenden und bedeutungslosen Adel. Im Stück diskutieren die Figuren über Notwendigkeit und Zufall und wie sehr Menschen Einfluss auf ihr Schicksal haben.

In der aktuellen Rodauner Inszenierung wird der 100 Jahre alte Text von Hofmannsthal in die Jetzt-Zeit transformiert. Die Figuren lieben und leiden im Heute des kleinen „Circus Bühl“. Die Hauptfigur, bei Hofmannsthal der Graf Hans Karl Bühl, wird in Rodaun zum Zirkusdirektor, der alles so sehr und lange bedenkt, dass Entscheidungen schier ewig hinausgezögert werden, auch in Liebes- und Heiratssachen.

Hugo von Hofmannsthal stellt in seiner Komödie “Der Schwierige” seine Hauptfigur zwischen zwei Frauen und damit wird es kompliziert! Anlässlich des 150. Geburtstags des berühmten Schriftstellers, inszeniert der Rodauner Theater Sommer wieder ein Hofmannsthalstück auf der Open-Air-Bühne vor der Rodauner Bergkirche in Wien Liesing. Der besondere Reiz: Gespielt wird genau dort, wo Hofmannsthal viele seiner berühmten Werke geschrieben hat.

Gespielt wird jeweils Do, Fr und Sa von 29. Aug. bis 7. Sept. 2024 am Rodauner Kirchenplatz, 1230 Wien

