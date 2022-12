Erfolgreiche Seitenblicke Night Tour am Alm Advent

Clemens Trischler und Peter Schaider jun. spendeten 12.000 Euro für die Seitenblicke Night Tour zugunsten Licht ins Dunkel

Gestern Abend lud Buchautor Clemens Trischler sowie Strassl Schaider-Chef Peter Schaider jun. Freunde und Wegbegleiter zum Alm Advent, den wohl gemütlichsten Adventmarkt in Wien um für die Seitenblicke Night Tour zugunsten 50 Jahre Licht ins Dunkel Spenden zu sammeln. Im Punschamt unterstützten zahlreiche Prominente den ganzen Abend den Punschausschank und Maroniverkauf. Dank großzügiger Spenden wie zB von Peter Schaider jun., mit seiner neuen Haarpflege-Linie BIONIC, konnten gegen 20 Uhr bereits 12.000 Euro übergeben werden. „Das Jahr 2022 war für viele Familien herausfordernd und auch das kommende Jahr wird leider für vielen noch schwieriger werden. Wenn wir durch unseren Einsatz und dank der Unterstützung von Licht ins Dunkel auch nur einigen Familien finanziell helfen können, dann ist dies für mich das schönste Vorweihnachtsgeschenk.“ so Clemens Trischler. „Meine Familie und MitarbeiterInnen gratulieren mit dieser Spende auch Licht ins Dunkel, die sich seit 50 Jahren für Menschen in Not einsetzen.“ sagt Peter Schaider jun.

Punschen für den guten Zweck kann man aber noch bis einschließlich Sonntag, 4. Dezember 2022, denn „50 Cent pro verkauften Punsch gehen ebenfalls als Spende an die Organisation.“ so Claudia Wiesner, Geschäftsführerin Alm Advent.

Neben der Initiatorin der Seitenblicke Night Tour Inge Klingohr unterstützten tatkräftig die Schauspieler Konstanze Breitebner, Pia Baresch, Claudia Kottal und Michael Steinocher, Star-Astrologin Gerda Rogers, die Opernsänger Herbert Lippert und Clemens Unterreiner, die Kabarettisten Andreas Ferner und Florian Roehlich (Flo und Wisch), Moderator Volker Piesczek, Miss Europe Beatrice Turin, Promi-Zahnärztin Kristina Worseg, die Sängerinnen Maya Hakvoort und Missy May, Ex-Ministerin Andrea Kdolsky, Unternehnerin Kathi Stumpf mit Mutter Elisabeth, die Ö3-Moderatorinnen Sylvia Graf und Tom Filzer, Tanzschulbesitzer Roman Svabek, ORF-Moderatorin Martina Kaiser, die Musiker Gary Lux und Andie Gabauer, Auhof Center-Eigentümer Peter Schaider sen., Licht ins Dunkel-Geschäftsführer Mario Thaler sowie John Harris-Eigentümer Ernst Minar.

Wiens jüngstes Adventdorf öffnet heuer zum dritten Mal seine Stubn und Hütten: das Alm Advent Genuss- & Kinder FEST lädt alle WienerInnen und BesucherInnen der Bundeshauptstadt in den zweiten Wiener Gemeindebezirk, der Leopoldstadt, direkt am Messeplatz. Bis 23. Dezember 2022 besteht die Möglichkeit täglich die Vorweihnachtszeit mit der ganzen Familie, mit Freunden und Kollegen zu genießen. Die Wichtel Stubn lädt die jüngsten Gäste in die mobile Holzwerkstatt zum Basteln, 20 Genuss-Stände verwöhnen mit den besten heimischen Schmankerln, gemütliche Stubn laden zum Verweilen und Feiern ein, die wöchentlich wechselnden Kunsthandwerker bieten traditionelles Handwerk, z.B. vom Glockenschmied aus Tirol und viele Geschenkideen an. Themen-Clubbings, Weihnachtskonzerte und Christbaumverkauf zählen ebenfalls zum umfangreichen Programm. Das optische Highlight ist mit Sicherheit die größte beleuchtete Christbaumkugel Wiens und ein Anziehungspunkt die jeden Sonntag stattfindenden spektakulären Feuershows.